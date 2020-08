Silas Holst har været på kur - og den virker, skriver 'Vild med dans'-stjernen i et instagramopslag, SE og HØR har spottet.

Den 37-årige stjerne har tabt ti kilo og mangler nu kun tre kilo for at nå sin idealvægt, fremgår det af opslaget.

Silas Holst skriver videre, at de sidste par måneder have været noget lettere, hvis Patrick Swayze i 80'erne havde været en halvrund gut med trang til overalls.

Underforstået, at vægttabet har været et led i at blive klar til hans rolle i 'Dirty Dancing - The Musical', hvor Silas Holst skal spille Johnny Castle.

Menuen står dog ikke udelukkene på salat og kildevand for danseren.

Der skal også være plads til dage, hvor der bliver 'snydt lidt'.

Og så er der masser af chokolade på menuen, skriver Silas Holst.

Udover musicalen Dirty Dancing medvirker Silas Holst også i TV2-programmet 'Den vildeste danser', skriver SE og HØR.