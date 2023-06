I 2020 fortalte 'Beverly Hills'-stjernen Shannen Doherty, at hun havde fået brystkræft.

Nu deler skuespilleren igen, hvordan det står til med helbredet.

Den 52-årige har på Instagram delt et opslag med en video, hvor hun viser, hvordan det ser ud, når man får kemoterapi i hjernen.

Shannen Doherty skriver, at hun fik sin første kemobehandling tilbage i januar.

'12. januar fandt den første stråling sted. Min frygt er tydelig. Jeg er ekstremt klaustrofobisk, og der skete en masse i mit liv,' skriver hun til videoen, der viser hende med maske på, mens et lys kører over hende.

'Jeg er heldig, at jeg har gode læger. Men frygten. Timingen. Det her er sådan, kræft ser ud,' skriver hun.

Tidligere har skuespilleren delt en video, hvor hun fik taget mål til masken.

Shannen Doherty udtalte i marts, at hun har det godt, og at hun var glad for at være sammen med fans, da hun deltog i et panel med andre skuespillere.

Første gang Shannen Doherty stod frem med sin kræftdiagnose var i 2015.

I 2017 fortalte hun, at kræften var vendt tilbage efter de to år.

Hun har været flittig til at dele information om sin sygdom med fans og medier.

I 2021 fortalte hun, at grunden til de mange ærlige opslag skyldes, at hun håber at kunne inspirere andre.

»Er det hele kønt? Nej. Men det er sandt, og det er mit håb, at jeg ved at dele de her ting kan gøre folk klogere på, hvordan kræft ser ud. Jeg håber, jeg opfordrer folk til at få en mammografi udført og kan inspirere dem til at huske på at gå til lægen,« lød det.