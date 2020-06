Olivia oplever, at både hendes udseende og job er årsagerne til, at en date ofte bare bliver ved at være en date.

Gennem årene har 23-årige Olivia Salo oplevet, at der tegner sig et mønster i forhold til den indstilling, hun møder hos mændene, hun dater. Det er et problem, der går hende på.

Olivia er blandt andet kendt fra ‘Love Island’, som hun deltog i i 2018, og så er hun hovedperson i Viaplay-programmet ‘Olivia og sexmyterne’, hvor hun udforsker og på egen krop afprøver diverse vilde sexmyter. Det er ikke nogen hemmelighed, at sex er et emne, der optager Olivia Salo, og netop det giver hende udfordringer i kærlighedslivet.

For ifølge Olivia lever hun ikke op til de uskrevne regler, der er for at være sådan en kvinde, mændende bliver kærester med og gerne præsenterer for familien.

»Lige så snart jeg dater mænd, kan jeg rigtig, rigtig tit møde den her med, at jeg ikke er kærestepotentiale. Fordi jeg måske ikke er sådan én, man tager med hjem til sin mor. Det er desværre et emne, som rammer mig rigtig hårdt, og jeg kunne forestille mig, at der er mange andre kvinder, der bliver mødt af det samme “regelsæt”,« som jeg bliver stillet til ansvar for, siger Olivia søndag i sin insta story.

Wifey guide

Her tænker hun ikke kun på dét, at hun er meget åben omkring sin interesse i sex, men også at hun for eksempel har mange tatoveringer og har et udseende, som skiller sig lidt ud fra mængden. Og det gør hende virkelig ked af det. Men hun vil ikke lade sig slå ud af det, og hun råder andre kvinder til at finde samme holdning frem.

»Men til alle jer kvinder, der er derude, der også bliver misforstået, fordi vi ikke er pæne nok, og fordi vi måske bare ikke passer ind i den ideelle wifey guide: Fuck dét. Lige pludselig kommer der en fantastisk fyr, hvis det er det, i stræber efter, som nok skal kunne acceptere den her fantastiske side af jer,« lyder budskabet.

Olivia har ikke haft en kæreste siden Felix, som hun forlod i begyndelsen af marts. De nåede at være sammen i omkring fem måneder.

»Jeg er single. Igen. En beslutning som måske skulle være indtruffet for længe siden, men som nu er aktuel. Jeg kan mærke, at jeg nu skal fokusere på mig selv, min karriere, mit velværd og mine hunde,« fortalte hun dengang.

