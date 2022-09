Lyt til artiklen

En spansk domstol har tirsdag fastslået, at Shakira skal for retten i den mangeårige strid omkring hendes skattebetalinger – eller manglen på samme.

Det er de spanske skattemyndigheder, der har anklaget sangerinden med det borgerlige navn Shakira Isabel Mebarak Ripoll for skattesvindel for 108 millioner danske kroner, og som nu kan prøve deres sag ved en domstol i Barcelona.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der har set retsakterne i sagen.

Shakira har tidligere afvist at indgå forlig, hvorfor sagen altså nu ender i retten. Der er dog endnu ikke fastsat en retsdato.

Anklagemyndigheden har tidligere krævet otte års fængsel og en bøde på mere end 167 millioner danske kroner for manglende betaling af indtægts- og ejendomsskat.

Shakira derimod har gennem alle årene bedyret sin uskyld.

Det var de spanske myndigheder, der i 2018 rejste tiltale mod Shakira, da de mente, at hun havde unddraget for 108 millioner danske kroner i skat i perioden mellem 2012 og 2014.

Argumentet fra Shakiras advokater er derimod, at sangerinden på grund af sin profession levede »et nomadisk liv« og først reelt bosatte sig i Spanien – og dermed først gjorde sig skattepligtig som mindst halvtidsbosiddende i landet – i 2015.

ARKIV. Sangerinden Shakira og FC Barcelona-forsvarsspilleren Gerard Piqué nåede at danne par i 12 år, før de gik fra hinanden i juni 2022. Foto: Albert Gea Vis mere ARKIV. Sangerinden Shakira og FC Barcelona-forsvarsspilleren Gerard Piqué nåede at danne par i 12 år, før de gik fra hinanden i juni 2022. Foto: Albert Gea

Men de spanske skattemyndigheder hævder, at Shakira i 2012 købte et hus i Barcelona til sig og sin daværende partner, FC Barcelona-fodboldspilleren Gerard Piqué, som hun deler to sønner på syv og ni år med.

»De spanske skattemyndigheder så, at jeg var kærester med en spansk statsborger og begyndte at savle. Det er tydeligt, at de ville gå efter de penge, uanset hvad,« har Shakira selv udtalt om sagen i sidste uge i den spanske udgave af magasinet Elle.