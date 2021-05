Martin Jensen er ikke længere sammen med sin forlovede, Natasha Samsara.

Det bekræfter Martin Jensen, der i øjeblikket er i Dubai for at arbejde, selv i en sms til B.T.

DJ'en og irske Natasha Samsara, der arbejder som model og stylist, hvor hun blandt andet hjalp til med stylingen af Martin Jensens deltagere i årets 'X Factor', blev forlovet på Maldiverne i december 2020.

Og her var Martin Jensen ikke i tvivl om, at han havde fundet kvinden, han ville dele sit liv med.

»Hun har den samme livsindstilling, som jeg har – og det er vigtigt. Hun vil gerne leve livet på samme måde, som jeg vil. Der er ikke så meget jantelov – jeg vil gerne leve livet og tage chancer, med risiko for at fucke op. Derudover er hun måske en smule mere struktureret, hvilket er meget positivt for mig, for hun har lidt mere styr på tingene, end jeg selv har.«

»Hun udfordrer mig intelligensmæssigt, og så gør hun mig bare glad, og det er det allervigtigste. Jeg tør i hvert fald godt sige, at jeg har fundet min kvinde, som jeg vil dele livet med,« lød det dengang fra Martin Jensen til Alt for damerne.

Men nu er det altså slut mellem parret, og Martin Jensen er single.