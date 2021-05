Marilyn Mansons tidligere personlige assistent Ashley Walters har sagsøgt rockstjernen for seksuelt overgreb.

Dermed tilslutter assistenten sig den hær af kvinder, som i de seneste måneder har anklaget den 52-årige musiker med det borgerlige navn Brian Warner for seksuelt misbrug.

Det skriver Page Six, der desuden kan berette, at den 37-årige assistent indgav sit søgsmål tirsdag i Los Angeles, USA.

Ifølge det amerikanske medie står der i retsdokumenterne, at Ashley Walters mødte Marilyn Manson tilbage i 2010 efter at have skrevet sammen over det sociale medie MySpace.

Ashley Walters besøgte angiveligt Marilyn Manson i dennes hjem.

Her skal rockstjernen – ifølge anklagerne – først have insisteret på at tage billeder af Ashley Walters, hvorefter han skubbede hende ned på sin seng og forsøgte at kysse hende.

Ashley Walters påstår, at hun forsøgte at skubbe rocksangeren væk, men at han på et tidspunkt fik placeret sig selv bag hende, hvorefter han bed hende i øret og placerede hendes hånd på sit lem.

Ifølge Ashley Walters valgte hun dengang ikke at anmelde Marilyn Manson, fordi der ikke skete mere, og fordi hun ikke troede, at episoden var nok til at blive defineret som et decideret overgreb.

Marilyn Manson. Foto: MARIO RUIZ Vis mere Marilyn Manson. Foto: MARIO RUIZ

Hun fastholdt desuden kontakten med Marilyn Manson efterfølgende, hvilket medførte, at han senere tilbød hende jobbet som hans personlige assistent.

Et job, hun kom til fortryde at have takket ja til.

Ifølge retsdokumenterne tvang Marilyn Manson hende nemlig blandt andet til at arbejde op mod 48 timer i træk, mens han angiveligt også skal have truet hende, kastet tallerkener efter hende og skubbet hende op mod en væg, når han var utilfreds med hende.

Ashley Walters påstår endvidere, at Marilyn Manson på et tidspunkt sendte hende et billede af sin ekskæreste skuespillerinden Esmé Bianco, som også har sagsøgt rocksangeren for seksuelle overgreb.

Marilyn Mansons ekskæreste Esmé Bianco. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Marilyn Mansons ekskæreste Esmé Bianco. Foto: ANGELA WEISS

På billedet kunne man angiveligt se en forslået Esmé Bianco, og Marilyn Manson skal have skrevet: 'Se, hvad der sker' i emnefeltet til billedet.

Ashley Walters beskylder også Marilyn Manson for at have 'tilbudt hende' til sine venner og kollegaer i underholdningsindustrien.

»Det fik mig til at føle, som om at jeg var hans ejendel. Det fik mig til at føle mig som et stykke kød,« siger hun og påstår endvidere, at hun blev seksuelt misbrugt af en producer, som Marilyn Manson havde introduceret hende til.

Page Six har talte med en kilde tæt på Marilyn Manson, som angiveligt bekræftet at have vidnet Marilyn Manson tvinge Ashley Walter til at sidde på sine mandlige venners skød, hvorefter han har tilbudt, at de kunne 'få hende'.

Ashley Walters blev fyret af Marilyn Manson i 2011.

Hun påstår, at han herefter hackede sig ind på hendes Facebook-konti, og at han fortsatte med at sende hende trusler.

Marilyn Manson har nægtet alle anklagerne – både dem fremsat af Ashley Walters og af de resterende dusinvis af kvinder, der har beskyldt ham for lignende episoder.

Du kan læse mere om anklagerne mod ham her.