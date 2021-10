Musikerparret Beyoncé og Jay-Z sælger deres palæ i det historiske Garden District i New Orleans.

Salgsprisen lyder på 4.450.000 dollar – altså lidt over 28.5 millioner danske kroner for det storhittende ægtepars hjem, der blev udsat for en brandstiftelse for kun tre måneder siden.

Det skriver TMZ.

Det var samme amerikanske medie, der dengang berettede om brandstiftelsen.

Beyoncé og Jay-Z sælger deres palæ i New Orleans for mere end 28,5 millioner danske kroner, efter hjemmet for nyligt var udsat for en brandstiftelse. Foto: Zillow Vis mere Beyoncé og Jay-Z sælger deres palæ i New Orleans for mere end 28,5 millioner danske kroner, efter hjemmet for nyligt var udsat for en brandstiftelse. Foto: Zillow

Over to timer brændte det milliondyre palæ, førend de mange brandmænd fik slukket flammerne. Efterfølgende blev årsagen til branden af det lokale politi klassificeret som simpel brandstiftelse.

Det var ligeledes politiet, der rykkede først ud til stedet, efter de havde fået en henvendelse omkring en mystisk person, der havde bevæget sig rundt ved musikerægteparrets millionvilla. Her konstaterede politiet, at der var blevet sat ild til bebyggelsen.

Og nu vil Beyoncé og Jay-Zs altså af med New Orleans-palæet.

Af salgsopstillingen fremgår det, at hjemmet – der oprindeligt var en kirke, som blev opført tilbage i 1925 – har syv soveværelser og otte badeværelser fordelt på mere end 1200 kvadratmeter og tre etager.

Der skulle angiveligt være en fantastisk udsigt udover hele byen fra Jay-Z og Beyoncés rooftop garden. Foto: Zillow Vis mere Der skulle angiveligt være en fantastisk udsigt udover hele byen fra Jay-Z og Beyoncés rooftop garden. Foto: Zillow

Ikke mindst har huset et ganske særligt særpræg: En have på taget.

»De store vinduer og det fem meter høje loft gør det stort, men det forbliver fredfyldt, afslappet og luksuriøst. Oasen for os er haven på taget,« lyder det fra sælgerne – som altså må antages at være Jay-Z og Beyoncé – i salgsopstillingen.

Derudover så får man altså også en klat maling med i prisen.

Den nuværende salgstilbud lyder nemlig på, at køber må vælge den farve, huset i den spansk barokstil skal males i inden overtagelsen.

Men palæet sælges ikke kun til beboelse.

Det har tidligere været brugt som balletskole, filmlokation og musikproduktion, hvilket nu igen kan blive formålet med den milliondyre historiske bygning.

Tilbage i 2015 blev huset erhvervet af Beyoncés produktionsselskab Parkwood Entertainment.

I hvert fald oplyste lokalmediet Curbed New Orleans dengang, at palæets ejer var registreret som selskabet Sugarcane Park LLC – et selskab, som ifølge TMZ havde samme kontaktoplysninger som Beyoncés produktionsselskab.