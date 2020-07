I fredagens afsnit af sladdermagasinet 'Det, vi taler om' er 'Familien fra Bryggen'-stjernen Didde Skjelmose, som på det seneste har lidt meget af ensomhed, med over en telefon.

Men i denne uge er det kommet frem, at hun har fået en ny kæreste, og det vil panelet selvfølgelig gerne høre historien bag, som Didde Skjelmose betegner som 'ret sjov'.

Vært Ditte Okman starter med at spille klippet fra 'Familien fra Bryggen', hvor Didde fortæller, at hun er ensom, så alle lytterne er med på konteksten - og det er altså en lettere rørt telefongæst, som derefter svarer.

»Jeg sidder simpelthen med tårer i øjnene, fordi jeg synes, det er synd for mig selv,« siger Didde Skjelmose efterfulgt af hendes karakteristiske grin.

Ditte Okman ønsker hende derefter tillykke med kæresten og spørger ind til, hvordan at det nye par mødte hinanden.

Her kommer Didde Skjelmose med en meget ærlig forklaring:

»Jeg har kendt ham hele livet, og så duskede jeg med ham for femten år siden. Der var jeg åbenbart ikke god nok, for det gik i hvert fald galt. Så duskede jeg ham for et par uger siden, så var der sgu ikke noget,« siger hun og tilføjer en lettere ironisk bemærkning:

»Måske han har set klippet, hvor jeg fortalte, jeg var ensom og har haft medlidenhed med mig«.

Men hvis vi vender tilbage til den ensomhedsfølelse, som Didde Skjelmose oplevede, og faktisk har oplevet store dele af sit liv, så er den kommet bag på hende, fortæller hun.

Hun henviser til klippet fra 'Familien fra Bryggen', hvor hun får sig en alvorssnak med Linse Kessler og Lene Hansson (kostvejleder, red.) om sine vægtproblemer.

»Det kom lidt bag på mig, for jeg troede, jeg bare skulle ind og have at vide, at jeg var fed hos Lene Hansson. Men så tager samtalen en drejning, og jeg mærker efter og tænker, jeg er sgu ensom. Det er nok derfor, jeg spiser,« fortæller hun.

Under besøget hos Lene Hansson fortæller Didde blandt andet, at hun har levet af Toblerone og marcipanbrød.

Men tilbage i programmet fortæller hun også ugens gæster i panelet, at det kom meget bag på hende, at hele Danmark pludselig skulle involveres i hendes ensomhedsfølelse.

Hun var nemlig ikke klar over at dem, som klipper 'Familien fra Bryggen' havde valgt at tage den del med i programmet.

Men efter hendes fortælling er hun blevet 'bombarderet' af folk, der gerne vil dele deres historier om ensomhed med Bryggen-stjernen.

»Det bliver jeg ked af, at vi er så mange, der er ensomme. Jeg fik vist stukket hul på bylden lidt ubevidst,« siger hun.

Efter at de mange beskeder er tikket ind i indbakken, er det gået op for Didde Skjelmose, at hun langt fra er den eneste, som føler sig alene en gang imellem, som hun ellers gik og troede.

»Jeg har tænkt, jeg er 46, jeg har hverken børn eller mand. Jeg kan nok bare ikke finde ud af det, og jeg er dømt til at være ensom. Men mødre med tre børn og ægteskab skriver også til mig, de er ensomme,« fortæller hun.

Det, at Didde Skjelmose har fået øjnene op for, at ensomhed er mere 'generelt', må hun indrømme, hun er glad for, selvom det ikke lyder pænt, understreger hun.

Afslutningsvis roser hele panelet hende for at have 'taget hul på bylden'.

Du kan se klippet fra 'Familien fra Bryggen', hvor Didde Skjelmose fortæller om sin ensomhed øverst i artiklen.