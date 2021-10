»Der er faktisk ikke ret mange, der ved det. Jeg fik en blodprop i hjertet i februar.«

Sådan fortalte Claus Elgaard, journalist og vært på Radio 4-programmet 'Fremkaldt', i den nyeste episode, hvor han har tidligere fodboldspiller Frederik Møller i studiet.

Egentlig havde han ikke planlagt at nævne noget, men over for Frederik Møller, der selv har oplevet to hjertetilfælde – og indstillede karrieren på baggrund af disse – virkede det naturligt.

»Jeg får tanken under interviewet. Det er ikke noget, der er planlagt på forhånd. Jeg tænkte 'nej, nu giver jeg fandeme også lidt af mig selv', for så blev det en samtale mellem to, der på et eller andet niveau havde oplevet noget af det samme,« fortæller Claus Elgaard til B.T.

Det var en løbetur, der endte fatalt for den 58-årige journalist. Han undrede sig over, at han på den første kilometer havde løbet markant langsommere, end han plejede. Han var også mere forpustet end normalt.

Pludselig opdager han, at hans venstre arm er slap. Det lykkes ham ikke at løfte den. Samtidig strømmede en voldsom kvalme ind over ham. Da han vil spytte noget af det mundvand, der har samlet sig i hans mund, ud, evner han ikke at åbne munden. Kæben reagerede simpelthen ikke.

»På en eller anden vanvittig måde fik jeg slæbt mig tilbage til bilen og kørt de 2,3 kilometer hjem. Da jeg kom hjem, ringede jeg efter ambulancen, for jeg kunne godt mærke, at den var helt gal,« siger Claus Elgaard.

Herfra gik det stærkt. Ambulanceredderen kunne nemlig hurtigt konkludere, at det var en blodprop i hjertet, der forårsagede al ubehagen. Derfor blev han hastigt sendt med udrykning til Odense Universitetshospital.

Claus Elgaard. Foto: Claus Bech

På hospitalet fik han indopereret fire såkaldte stenter, der er små metalrør.

Det var fredag, da Claus Elgaard blev indlagt. Allerede mandag blev han udskrevet. Tirsdag mødte han op på sit arbejde på Radio 4, og torsdag agerede han studievært som vanlig.

Om fredagen, en uge efter at løbeturen tog en alvorlig drejning, trak han igen i løbeskoene. 9,5 kilometer blev det til.

Ud over sine nærmeste var det kun Claus Elgaards redaktør og to øverste chefer, der vidste, hvad der var sket.

»Jeg skulle bruge mit overskud til at komme i gang igen og bruge energien på at finde mig selv igen, i stedet for at forklare alle, hvad der skete,« forklarer han.

Hvorfor han blev ramt af blodproppen, har han aldrig fået svar på.