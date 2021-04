En ny lille 'Kevin' er kommet til verden.

Macaulay Culkin, der som 10-årig blev verdensberømt som drengen Kevin i filmen 'Alene hjemme', er nu blevet far for første gang.

Den i dag 40-årige amerikanske skuespiller har siden 2017 dannet par med kollegaen Brenda Song, og mandag den 5. april fødte hun deres førstefødte, en lille søn i Los Angeles.

»Vi er ovenud lykkelige,« udtaler de kort til magasinet Esquire, der kan berette, at parret allerede har et navn med en særlig betydning klar til deres søn.

Macauley Culkin er i dag 40 år. Foto: MIKE BLAKE

I 2008 døde Brenda Songs søster Dakota, og for at ære hende har de kaldt deres søn for Dakota Song Culkin.

Parret, der mødte hinanden under indspilningerne af filmen 'Changeland', har derudover ifølge Esquire tre katte, fisk, en hund og en papegøje i hjemmet.

Hvor Macaulay Culkin udover skuespil også laver musik og podcasts, er 33-årige Brenda Song bedst kendt for sin rolle i Disney Channel-serien 'Zack og Codys søde hotelliv'.

Senest har Macaulay Culkin blandet sig i debatten, hvorvidt nu tidligere præsident Donald Trump skulle redigeres ud af 'Alene hjemme 2'.

Brenda Song. Foto: VALERIE MACON

Da en bruger på Twitter i januar ønskede Trump fjernet, svarede Macaulay Culkin 'solgt'.

Da en anden bruger gik hele vejen og uploadede et klip, hvor han havde redigeret Trump ud, svarede Culkin endnu engang kort og kontant:

'Bravo'.

Macaulay Culkin har to lillebrødre, Rory og Kieran, der også er skuespillere.