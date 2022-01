2022 vil være præget af, at coronapandemien klinger af i Danmark i marts. Samtidig vil året byde på spændinger i Europa

Der er tidspunkter, hvor det er fristende at kaste alle forbehold væk.

Hvor indskydelsen til at tro blindt på, hvad et andet menneske fortæller, bliver overvældende.

Hvis man vælger at gøre det i forhold til B.T.s astrolog Karl Aage Jensen og hans årshoroskop for 2022, er der én altoverskyggende god nyhed:

Det er snart overstået!

I hvert fald med de værste konsekvenser af corona.

Corona har ramt os alle som en håndbold tyret i fjæset på os – som det skete for håndboldspilleren Althea Reinhardt under VM i 2021. Motivet, taget af fotografen Beate Oma Dahle, er siden blevet til graffiti på en mur. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Corona har ramt os alle som en håndbold tyret i fjæset på os – som det skete for håndboldspilleren Althea Reinhardt under VM i 2021. Motivet, taget af fotografen Beate Oma Dahle, er siden blevet til graffiti på en mur. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

»Når vi kommer frem til marts, har pandemien toppet for sidste gang. Så kommer der kun lige en mindre bølge næste vinter, men der rammer den med lidt mindre effekt,« siger Karl Aage Jensen.

»Derefter vinker Neptun farvel til stjernetegnet Fiskene, og så bliver det formentlig lettere. Neptun står for alt, hvad der er flydende, og alt, hvad der ikke kan måles og vejes, også vacciner og sygdom.«

I horoskopet for Danmark, som Karl Aage Jensen lægger hvert år, fremtryller Neptun en klar rød linje frem til 20. marts 2022. Derefter holder den op i et halvt år, hvorefter den dukker op igen i oktober-november, men i en blegrød udgave af sig selv.

»Det vil sige, at den ikke er lige så virksom, så vi får lidt færre ulemper af den til næste vinter,« forklarer Karl Aage Jensen og tilføjer:

»Men vi skal jo nok komme igennem det.«

Og her er så den planet-synder, der har drillet Danmark med hårde corona-konsekvenser: Neptun. Foto: P. Weibacherr/European Southern Observatory/AFP Vis mere Og her er så den planet-synder, der har drillet Danmark med hårde corona-konsekvenser: Neptun. Foto: P. Weibacherr/European Southern Observatory/AFP

Hvordan hænger det sammen, at et horoskop for Danmark kan fortælle det, når vi har med en pandemi at gøre?

»Verdens tilstand spiller naturligvis ind. Astrologisk forklarer vi det ved, at Neptun kører gennem Fiskenes tegn for hele klodens vedkommende, men vi sætter planetens aktuelle position i relation til for eksempel Danmarks nationale horoskop (se boks). Hvis vi havde tid, kunne vi også sætte den i relation til andre nationers horoskoper. Det er også den astrologiske årsag til, at forskellige lande har deres egne løsninger på coronaen. Når Danmark har spændinger fra Neptun, kan der for eksempel komme forkerte dispositioner ind i billedet.«

Hvad kommer ellers til at kendetegne 2022 set gennem en astrologs briller?

»International brok, hvor der ikke er fælles fodslag. EU-landene ved over en bred kam, at de lige så godt kan stå sammen, men det bliver udfordret også i 2022 af en polarisering mellem Øst- og Vesteuropa. Det vil blive en snert bedre, men vi vil ikke få løst problemerne i 2022.«

Danmarks horoskop Det er ikke blot enkelte mennesker, der kan få lagt et horoskop på baggrund af deres fødselsdato. Det samme gælder ifølge B.T.s astrolog Karl Aage Jensen de enkelte lande. Her forklarer han, hvordan har gør i forhold til Danmark: »Når vi skal lave en prognose for et land, skal vi have et horoskop at gå ud fra. Og det moderne Danmark blev grundlagt med den nye grundlov af 5. juni 1849. I horoskopet for denne væsentlige begivenhed aktiverer Neptun de såkaldte hovedakser i en spænding, og det går aldrig stille af, hverken for en person eller en nation. Forholdene kan tendere mod kaos, og der kan blive taget forkerte eller ulovlige beslutninger, som vi for eksempel har set med minksagen. Denne spænding ophører for Danmarks vedkommende fra og med foråret 2022, hvorefter der ikke kommer lige så mange møgsager frem – og kommer der alligevel nogle, er de grundlagt i fortiden. Nogle lande oplever ikke Neptuns indflydelse i denne tid, og de vil komme lettere igennem for eksempel corona. Til gengæld får de Neptun ind i en anden periode, og så kommer der bøvl der.«

Hvad med spændingerne i Ukraine?

»Putin skal nok holde sig nogenlunde på måtten, selv om han rasler med sablen. Men man kan aldrig vide med Trump og Putin og de der typer, hvad hulen de finder på.«

Karl Aage Jensen forklarer, at fremkomsten af karismatiske og kompromisløse ledertyper som USAs tidligere præsident Donald Trump, præsident Vladimir Putin i Rusland, premierministrene Boris Johnson i Storbritannien og Victor Orbán i Ungarn ifølge astrologien er udtryk for, at vi lever i en 'uvidenhedens tidsalder', hvor mennesker over en bred kam er til fals for kortsigtede løsninger.

»Men det bliver også en periode, vi kommer igennem, så alle mennesker får balance i hjernen. Alle de ting er i gang, og det er det, der gør, at alt ser mudret ud i øjeblikket og er svært at holde rede i. Overgangsfaser er behersket af kaos.«

Den ubestridte leder i Rusland, Vladimir Putin, kommer ikke til at indlede en krig i Ukraine, mener B.T.s astrolog. Foto: ALEXEY NIKOLSKY/sputnik/afp Vis mere Den ubestridte leder i Rusland, Vladimir Putin, kommer ikke til at indlede en krig i Ukraine, mener B.T.s astrolog. Foto: ALEXEY NIKOLSKY/sputnik/afp

Hvordan kommer den overgang til udtryk?

»Den vil være i gang de næste 10-20 år, hvor folket vil begynde at kræve langsigtede løsninger. Vi ser det allerede nu i form af efterspørgslen på en mere bæredygtig løsning for miljøet,« siger han og påpeger, at coronavaccinerne også er en kortsigtet løsning på et mere grundlæggende problem – »men det er selvfølgelig stadig bedre end ingen løsning«.