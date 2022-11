Lyt til artiklen

Jesper Jensens aktie er på raketfart, men til sommer kan det være slut på landsholdet.

I hvert fald på papiret. For her har den danske landstræner for håndboldkvinderne udløb på sin nuværende kontrakt.

Lige nu vader Jensen i succes med landsholdet, der har kæmpet sig i en historisk EM-finale.

Sportschef i DHF Morten Henriksen, fortæller, at der er dialog, men at det foregår i et stille tempo.



»Det er ikke et tegn på, at der er manglende interesse fra hverken Jespers eller fra vores side. Det er udelukkende for at kigge på, hvordan vi får forholdene til at fungere, så alle parter kan se sig i det,« siger han til B.T. og påpeger, at dialogen har foregået løbende.

»Vi har snakket sammen i lang tid. Da jeg var med til at forlænge Klavs Bruun Jørgensen og Nikolaj Jacobsen, var vi ude i rigtig god tid. Her har vi haft et andet take. Vi startede før sommerferien med at sige, at lad os nu give hinanden tid til at se, hvordan situationen er. Der er lidt en timeout i den her dialog, for al fokus er på EM. Og så skal vi kigge på det bagefter,« forklarer han.

Men er du så ikke bange for at miste ham?

»Det skal ikke lyde forkert, men generelt er jeg ikke så bange for at miste landstræneren. Jesper har et top-3-job i trænerverdenen. Det er et job, mange gerne vil have, så jeg tror også, at Jesper er glad for det. Jeg er glad for Jesper og Nikolaj (Jacobsen, red.) som vores to landstrænere, men jeg vil ikke bruge ordet bange.«

Sportschefen tror så meget på landstrænerjobbets appel, at han ikke frygter, at en europæisk topklub napper Jesper Jensen, der sideløbende dobbeltjobber som træner for Team Esbjerg.



»Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at jeg har en landstræner, så længe jeg er sportschef, som ikke vil gå igennem ild og vand for det her job,« siger han.

Henriksen understreger, at landsholdet altid vil være større end den enkelte træner.

»Du må endelig ikke misforstå mig, for jeg er rigtig glad for vores trænere, men der er så mange gode trænere i europæisk håndbold, at landsholdet er så meget værd, at vi kan få en anden. Der er ingen, der er vigtigere end landsholdet. Det gælder også alle os andre.«

»Landsholdet er det ypperste. Det kan måske lyde på den lidt høje klinge, men når jeg ansætter en landstræner, føler jeg ikke, at jeg sidder for mig selv eller på forbundets vegne. Jeg synes, jeg sidder der på håndboldens vegne. Og nogle gange sgu også på hele nationens vegne, fordi jeg har bare fået lov til at få en afgørende indflydelse. Men personen, der har jobbet, bestrider det for Danmark. Det skal vi huske, når vi taler om landsholdet og have respekt for.«

»Lige nu trækker Jesper jo flere overskrifter, end Mette Frederiksen gør,« griner han.