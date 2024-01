Hvad blev der af de ikoniske landsholdsspillere, som plaffede mål ind på samlebånd og gjorde herrehåndbold til noget, hele Danmark pludselig holdt af?

Med B.T.s STJERNE-STAFET tager vi under EM temperaturen på legenderne. I dag gælder det den bomstærke stregspiller Michael V. Knudsen, der optrådte for Danmark hele 244 gange, hvor han var med til at vinde EM guld i 2008.

Hvad bruger du din tid på i dag?

»Jeg er stadig i sportens verden. Jeg er i Bjerringbro-Silkeborg som sportslig ansvarlig fra ungdom til ligahold. Det er i den verden, jeg har levet stort set hele mit liv. Jeg er godt nok bankuddannet, men det er fedt stadig at være en del af håndboldverdenen. Det er dog noget andet at stå udenfor, for det er noget andet, der bliver prioriteret.«

Michael V. Knudsen har ikke lagt håndbolden helt væk. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Michael V. Knudsen har ikke lagt håndbolden helt væk. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hvem taler du stadig med af de gamle stjerner?

»Jeg møder stadig mange af dem rundt omkring i hallerne qua min funktion. Det er også det sjove ved det. Blandt andre Thomas Mogensen, Lars Christiansen og mange af trænerne. Også når man følger sine børn til sport, så møder man mange af dem, man har spillet både med og imod. Det er selvfølgelig fedt.«

Håndbolden har ændret sig meget! Hvad var bedst ved 'de gamle dage'?



»For mit vedkommende da vi fik håndbolden tilbage på sporet og vandt i 2008. At være med til opturen, det har været ekstremt spændende. Der var vi ikke favoritter. Også hele mediebilledet er kæmpe forandret. Vi havde alle landets aviser, der skrev artikler efter kampen. I dag er det sociale medier. Til vores pressemøder var der mødelokaler, der var proppet til sidste plads.«

Michael V. Knudsen vandt EM-guld i 2008. Her sammen med Hans Lindberg, Jesper Nøddesbo og Kasper Nielsen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Michael V. Knudsen vandt EM-guld i 2008. Her sammen med Hans Lindberg, Jesper Nøddesbo og Kasper Nielsen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hvad er dit vildeste eller mest mærkelige landsholdsminde?

»Jeg spillede på ungdomslandsholdet fra jeg var 12 år, så der er sindssygt mange minder. Det fede er alle de folk, man har mødt. Det er måske dét, der har sat det største spor. Dem, der har brændt for den her sport. Men selvfølgelig har der været nogle episoder. Der var blandt andet en halvberuset dommer til en ungdomslandskamp på et tidspunkt, som kom op at slås. Der er sindssygt mange minder. Det er svært at hive ét ud.

Hvilken holdkammerat overraskede dig allermest – på godt eller ondt?

»Det er det fantastiske ved håndboldens verden, at der er plads til alle typer. Der er nogle, der havde et sindssygt temperament, for eksempel Kasper Hvidt, som har inspireret, og som man har kunnet bruge i kampene.«

Michael V. Knudsen var glad for at spille på hold med Kasper Hvidt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Michael V. Knudsen var glad for at spille på hold med Kasper Hvidt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hvem var den største bisse at spille imod?

»Jeg skal lige finde en serber. En eller anden irriterende type dernede fra. Veselin Vujović er en af de typer, der stikker markant ud. De lever på deres udstråling og temperament, og nogle gange koger det over for dem. Det er de typer, der får omtale på godt og ondt. Der var også Dujsjebajev. Han havde det der temperament. Der var en episode, hvor jeg syntes, han gik over stregen, og så var der lidt støj og tumult, og vi kom halvt op at slås. Han lever med følelserne ude på tøjet.«

»Hvis man havde nogle spillere, man vidste, man kunne tirre, gjorde det det rigtig sjovt. Efter lidt betænkningstid må det være Issam Tej - en tidligere stregspiller fra Tunesien. Usympatisk, lavede mange svinestreger og var ikke ked af at lave en grim eftertackling.«

Vinder Danmark EM?

»De er kæmpe favoritter, det må man sige. Der er ikke nogen, som er tæt på. Der er et stykke ned til nummer to. De er kæmpe favoritter. Skarpt hold og dygtige spillere.«

»Omvendt er det også modstanderne, som p.t. halter en lille smule og ikke har helt samme niveau som tidligere, for eksempel Kroatien. Frankrig er på vej igen, men mangler keepere. Spanien er heller ikke, hvor de var tidligere. Danmark har bare lagt mere niveau på, og det gør, at de er ekstraordinære favoritter.«

Michael V. Knudsen i aktion for Danmark. Han nåede at score hele 797 mål i rødt og hvidt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Michael V. Knudsen i aktion for Danmark. Han nåede at score hele 797 mål i rødt og hvidt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Har du et godt råd til de unge gutter i dag?

»Kom ud og ha' det sjovt. Leg med bolden. Ikke kun til træning, kom ud at kast med bolden. Jeg synes, det er fedt at høre om de miljøer, hvor det ikke kun er halvanden times træning x-antal gange om ugen. Det er lysten, der skal drive det på den lange bane. Man skal huske glæden og leg med bolden.«

Thomas Mogensen vil gerne spørge, om du er klar på at give en offentlig undskyldning til alle de fløjspillere, du har givet brændemærker på halsen?

»Hahaha, en offentlig undskyldning? Nej, det er jeg egentlig ikke. Jeg føler ikke, jeg har noget mellemværende med nogle fløjspillere. Igen, hvis man kunne tirre nogle og vinde kampene på den måde … Det er bare en del af gamet.«

Hvilken tidligere spiller skal vi sende stafetten videre til – og har du et drillespørgsmål til ham?

»Lasse Boesen. Hvad gjorde du for at få din fantastiske skudarm, og holder du den stadig i gang?«