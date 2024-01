Hvad blev der af de ikoniske landsholdsspillere, som plaffede mål ind på samlebånd og gjorde herrehåndbold til noget, hele Danmark pludselig holdt af?

Med B.T.s STJERNE-STAFET tager vi under EM temperaturen på legenderne. Turen er nået til OL-, EM- og VM-guldvinderen samt den nyligt kårede 'Hall of Fame'-vinder Lasse Svan, der nåede 246 kampe for Danmark.

Hvad bruger du din tid på i dag?

»Jeg har mit eget firma, hvor jeg er mentaltræner – primært for sportsfolk. Jeg er også i e-sport, hvor jeg arbejder med Counter-Strike-holdet Heroic. Jeg er også i golf, håndbold, fodbold, tennis og boksning. Det, synes jeg, er fantastisk. Jeg har mange spændende klienter, som jeg nyder at arbejde med.«

Hvem taler du stadig med af de gamle stjerner?

»Rigtig mange. Mads Mensah, Mikkel Hansen, Henrik Møllgaard, Nicklas Landin og Hans Lindberg. Og selvfølgelig mine gamle kollegaer i Flensburg, som jeg af og til er nede at se. Nu bor jeg i Kolding, så der er ikke så langt. Jeg har rigtig meget kontakt til mine gamle kollegaer, og det er også noget af det, der er det fede. Det er ikke kun gamle kollegaer, det er også blevet venner. Og selvfølgelig Anders Eggert, jeg sidder og kigger over på hans hus lige nu.«

Den nuværende landsholdsspiller Mads Mensah (tv.) og Lasse Svan (th.) er fortsat gode venner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Den nuværende landsholdsspiller Mads Mensah (tv.) og Lasse Svan (th.) er fortsat gode venner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Håndbolden har ændret sig meget! Hvad var bedst ved 'de gamle dage'?



»Jeg synes jo, at det har fået et nyk opad med fart, men jeg synes stadig, det er lige så underholdende, teknisk og flot håndbold, som det var. Men går vi ti år tilbage, vil det nok se anderledes ud på video. Vi syntes også, at det gik hurtigt dengang, men mon ikke, at det går stærkere i dag.«

Hvad er dit vildeste eller mest mærkelige landsholdsminde?

»Der er heldigvis mange højdepunkter, men OL i 2016 står klart rent sportsligt, fordi det bare er noget af det største, du kan komme i nærheden af. Og så VM i 2019 på hjemmebane. Det var en fantastisk oplevelse at mærke de danske tilskuere i hallerne og på Rådhuspladsen. Hele turneringen var virkelig en fed oplevelse.«

Lasse Svan vandt VM-guld med Danmark i 2021 og her i 2019. Foto: Anke Waelischmiller/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Lasse Svan vandt VM-guld med Danmark i 2021 og her i 2019. Foto: Anke Waelischmiller/AP/Ritzau Scanpix

Hvilken holdkammerat overraskede dig allermest – på godt eller ondt?

»Både Anders Eggert og Thomas Mogensen er nogle, jeg har lænet mig op ad hele min professionelle karriere, så det er to holdkammerater, som jeg brugt rigtig meget. Det er måske ikke overraskende, men det er bare nogle gode mennesker. De to er i hvert fald exceptionelle. Så er der ingen tvivl om, at min gode værelseskammerat Nicklas Landin også har udnævnt sig. Han har været en sparringspartner og været den første, jeg har vendt tingene med.«

Hvem var den største bisse at spille imod?

»Der er virkelig mange, men mit allerførste Bundesligamål – i min første Bundesligakamp – var et fløjkryds, og der fløj deres forsvarsspiller frem i hovedet på mig. Frank Ettwein. Han slog, rev og lavede beskidte tricks hele tiden. Han var virkelig et svin.«

Vinder Danmark EM?

»Ja, det siger logikken jo, og det siger oddsene og fornemmelsen også, at de gør. Men når nu det heller ikke er længere tid siden, jeg spillede, ved jeg også godt, at spillerne ikke tænker, at de bare skal ned og hente et mesterskab. Danmark har ikke vundet EM i 12 år, så der er mange muligheder, der er glippet. De har selvfølgelig virkelig gode muligheder, fordi de har så bredt et hold og mange dygtige spillere.«

»Og der er ikke mange af de andre nationer, der topper i øjeblikket, så det peger jo den vej. Og det håber jeg også, at de gør. Hellere stå i en situation, hvor folk tænker, at Danmark har den største chance for at vinde, end de havde sjettestørst chance. Uanset hvordan man vender og drejer det, når bookmakerne, der har forstand på det, sætter deres odds, og når Danmark er så stor favorit, jamen så er der også noget om det.«

»Og det er jo dejligt at vide, at man er det bedste hold, men det betyder ikke, at det bare kommer af sig selv. Og det er dér, udfordringen ligger. Man kan ikke bare regne med, at Niklas Landin tager alle boldene, eller at Mathias Gidsel, Simon Pytlick eller Mikkel Hansen scorer otte mål i hver kamp.«

Lasse Svan har vundet et hav af medaljer i løbet af sin karriere. Foto: Bernadett Szabo/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Lasse Svan har vundet et hav af medaljer i løbet af sin karriere. Foto: Bernadett Szabo/Reuters/Ritzau Scanpix

Har du et godt råd til de unge gutter i dag?



»Man skal huske at være ærgerrig. Bliv ved med at have lyst til at udvikle sig og aldrig stille sig tilfreds. Man ved ikke, hvor længe det varer. På et tidspunkt er det forbi, og så er det synd at tænke, at man skulle have gjort noget bedre eller anderledes.«

Anders Eggert vil gerne spørge dig, om du har overvejet at blive anlægsgartner og dele ud af din viden om såning af græs om vinteren?

»Hahaha, nej. Det har jeg ikke tænkt mig, og det ved Anders også godt. Vi har ansat nogle folk til at komme og sørge for, at græsplænen ser fin ud, så jeg satser på, at de kommer til foråret. Anders skal lige huske, at man ikke skal kaste med sten, når man selv bor i et glashus.«

»Han har robotplæneklipper og en swimmingpool stående, som ødelægger græsset. Han skal ikke komme for godt i gang. Min græsplæne havde nogle huller, og det har jeg fået rettet ud, og derfor ligger der en masse jord.«

Hvilken tidligere spiller skal vi sende stafetten videre til – og har du et drillespørgsmål til ham?

»Thomas Mogensen. Kan du bedst lide at være i skjorte eller have bar mave, når du er til fest?«