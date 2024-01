Hvad blev der af de ikoniske landsholdsspillere, som plaffede mål ind på samlebånd og gjorde herrehåndbold til noget, hele Danmark pludselig holdt af?

Med B.T.s STJERNE-STAFET tager vi under EM temperaturen på legenderne. Den tidligere landsholdsfløj og EM-guldvinder Anders Eggert, der fik 160 kampe for Danmark, er dagens mand i skysovs

Hvad bruger du din tid på i dag?

»Jeg er assistenttræner i Kolding, så er jeg med TV 2 til EM lige i øjeblikket. Jeg har også tre børn, og så går tiden jo nærmest af sig selv. Jeg laver lidt familieting og hygger med venner.«

Hvem taler du stadig med af de gamle stjerner?

»Lasse Svan er min nabo, og Kasper Søndergaard spiller jeg padel med. Der er flere af dem, jeg stadig snakker med. Der er også Thomas Mogensen, Torsten Laen og Peter Henriksen. Der er faktisk en del, jeg ser.«

Lasse Svan (tv.) og Anders Eggert (th.) kan ikke undgå at støde ind i hinanden. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Lasse Svan (tv.) og Anders Eggert (th.) kan ikke undgå at støde ind i hinanden. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Håndbolden har ændret sig meget! Hvad var bedst ved 'de gamle dage'?



»Oplevelserne. Alt det, som håndbold har givet på og uden for banen. Fra ungdomsårene og så til voksenårene, da jeg kunne leve af at spille håndbold og være sammen med en masse venner. Lige fra Brabrand, til Silkeborg-Voel, til GOG, til Flensburg, til Skjern og selvfølgelig landsholdet.«

Hvad er dit vildeste eller mest mærkelige landsholdsminde?

»Da vi var på Rådhuspladsen. Da jeg var lille, så jeg 92'-drengene stå der i forbindelse med EM-guldet i fodbold, og da man fik lov til det … Det var det vildeste.«

Anders Eggert husker stolt tilbage på 2012, da han og resten af det dansk håndboldlandshold vandt EM-guld og blev fejret på Rådhuspladsen. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Eggert husker stolt tilbage på 2012, da han og resten af det dansk håndboldlandshold vandt EM-guld og blev fejret på Rådhuspladsen. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix

Hvilken holdkammerat overraskede dig allermest – på godt eller ondt?

»Jeg har virkelig spillet med mange typer og forskellige mennesker, så der er ikke én, der lige stikker ud, som den, der har overrasket mig mest.«

Hvem var den største bisse at spille imod?

»Det var nok René Toft. Det gjorde bare altid ondt at komme ind i nærheden. Det var heldigvis ikke så tit mig, der kom derind, men han stod bare altid godt i forsvaret.«

Anders Eggert med brødrene Henrik og René Toft. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Eggert med brødrene Henrik og René Toft. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vinder Danmark EM?

»Hvis jeg skal komme med mit bud på en vinder, så er det Danmark. De er kæmpe favoritter, men jeg er virkelig spændt på at se det. Der er mange gode hold med.«

Har du et godt råd til de unge gutter i dag?

»Nyd det. Jeg synes egentlig, at jeg var god til at nyde det, da jeg selv spillede. Det var vildt fedt. Men man kan godt nogle gange komme til at tænke, at man skal nå det hele. Hvis man lige stopper op og tænker, hvad det egentlig er, man har gang i, så er det jo bare fedt.«

Vi har fået et spørgsmål fra Kasper Søndergaard, der spørger, om du kunne finde på at ansætte en personlig træner i padel, så du kan nå op på deres niveau?

»Hahaha, klasse. Jamen, tak Søndergaard. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kunne. Jeg synes, det gør lidt ondt, at han tror, han er foran mig. Men det er rigtigt, at hvis jeg får fornemmelsen af, at jeg kommer for langt bagud, så kunne jeg godt finde på det.«

Hvilken tidligere spiller skal vi sende stafetten videre til – og har du et drillespørgsmål til ham?



»Lasse Svan. Vi må ud af padel-genren. Har du overvejet at blive anlægsgartner og dele ud af din viden om såning af græs om vinteren?«