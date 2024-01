Hvad blev der af de ikoniske landsholdsspillere, som plaffede mål ind på samlebånd og gjorde herrehåndbold til noget, hele Danmark pludselig holdt af?

Med B.T.s STJERNE-STAFET tager vi under EM temperaturen på legenderne. Stafetten er nået videre til den tidligere OL- og dobbelte EM-guldvinder Kasper Søndergaard, der nåede at trække den rød-hvide-trøje over hovedet 184 gange.

Hvad bruger du din tid på i dag?

»Jeg er assistent i Skjern Håndbold, og så har jeg tre drenge og en kone. Jeg får tiden til at gå med at passe børn, og det passer mig fint, det har jeg det dejligt med.«

Hvem taler du stadig med af de gamle stjerner?



»Der er heldigvis mange. Når man spiller sammen med nogle både på klub- og landshold danner man relationer. Der er mange, jeg ses med privat, og det er dejligt at komme lidt rundt omkring. Men når man har tre små børn, er det jo ikke altid, man lige kan være egoistisk.«

»Jeg snakker meget med Bo Spellerberg, Mads Mensah, Henrik Møllgaard, Jannick Green, Anders Eggert, Thomas Mogensen, Lasse Svan og selvfølgelig Hans Lindberg, som jeg boede på værelse med i alle årene. Når vi mødes spiller vi golf og padel, og når vi fylder rundt, er vi til hinandens fødselsdag.«

Kasper Søndergaard (th.) og Bo Spellerberg (tv.) har stadig et tæt venskab. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Søndergaard (th.) og Bo Spellerberg (tv.) har stadig et tæt venskab. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Håndbolden har ændret sig meget! Hvad var bedst ved 'de gamle dage'?



»Man er ekstremt privilegeret, så det, synes jeg, er det bedste ved det. Så er det lige meget, om det er de gamle eller nye dage. Man er pisseheldig. Det er der ikke mange, der er forundt. Det satte jeg nok ikke helt pris på, da jeg spillede. Jeg synes stadig, det er sjovt at være træner, men det er ikke det samme. At være spiller og være på toppen er sjovt.«

Hvad er dit vildeste eller mest mærkelige landsholdsminde?



»Der er mange gode minder. Et af dem, der står klarest, er nok til OL i Beijing i 2008, hvor vi får lov at være med til åbningsceremonien. Det var helt outstanding. Roger Federer, Lionel Messi, Kobe Bryant og Usain Bolt var med. Det var syret, at man lige pludselig skulle bo og spise med dem. Det var en wauw-oplevelse.«

Hvilken holdkammerat overraskede dig allermest – på godt eller ondt?



»Hans Lindberg står højt for mig. Vi boede på værelse sammen fra 2007 til 2017, så jeg har haft ufattelig mange timer med ham på værelset. Mange slutrunder, mange samlinger og mange snakke gennem tiden. Han står højt på listen og vil altid gøre det.«

Hans Lindberg og Kasper Søndergaard var faste værelseskammerater på landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Hans Lindberg og Kasper Søndergaard var faste værelseskammerater på landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hvem var den største bisse at spille imod?



»Michael V. Knudsen. Han er en fantastisk fyr, men for satan … Det var lige meget, om det var kamp eller træning, han smadrede igennem. Det var ikke altid, at vi lige var klar på et slag i brystkassen klokken 9.30 om morgenen. Han var en bisse på den gode måde. Han var ikke usympatisk, og det har jeg kæmpe respekt for.«

Michael Knudsen var en bisse, fortæller Kasper Søndergaard. Her ses de i duel til en træning under OL i 2008. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Knudsen var en bisse, fortæller Kasper Søndergaard. Her ses de i duel til en træning under OL i 2008. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vinder Danmark EM?



»Ja, det tror jeg. Jeg vil sige, at konkurrencen er ekstrem stor. Frankrig, Norge og Sverige vil også have guldet, og Kroatien eller Island kan også gøre det på en god dag. Men Danmark er et niveau over de andre.«

»Danmark er favoritter, og jeg håber, de gør det. Det er klart, at når man hører eksperterne sige, at det giver odds 2, så er jeg ikke enig. Som spiller føler man, at man har en god chance, men man ved også godt, at de andre er pissegode. Der er lang vej, men jeg synes, de er favoritter.«

Har du et godt råd til de unge gutter i dag?



»Nyd det. Virkelig. Og det mener jeg. Det lyder som en dum kliché, men man skal nyde at udleve sin drøm og komme med til slutrunder. Man har den fedeste hverdag, man overhovedet kan have. De spiller mange kampe, ja, men græsset er ikke grønnere på den anden side. Jeg håber, de forstår, at de har verdens bedste job. De skal nyde det, for det er på lånt tid. Jeg synes også, jeg kan se, at spillerne nyder at gå på banen.«

Kasper Søndergaard vandt EM-guld i 2008 og 2012 samt OL-guld i 2016. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Søndergaard vandt EM-guld i 2008 og 2012 samt OL-guld i 2016. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kristian Gjessing har bedt os spørge dig, hvorfor du aldrig har dækket op i hele din karriere?



»Det er et godt spørgsmål. Det er, fordi jeg har haft trænere, der ikke kunne se det. Det har ikke haft noget med mig at gøre overhovedet.«

Hvilken tidligere spiller skal vi sende stafetten videre til – og har du et drillespørgsmål til ham?

»Anders Eggert. Kunne du finde på at ansætte en personlig træner i padel, så du kan nå op på vores andres niveau?«