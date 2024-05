Flere gader i området omkring 'Gravene' i Viborg er lige nu afspærrede.

Det sker efter et 'alvorligt knivstikkeri'.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Vagtchef Anders Olesen oplyser, at en mand blev stukket 'alvorligt' ned ved 19-tiden, og at man ikke har nogen anholdte.

»Vi har lige nu spærret af for at sikre spor, men det er for tidligt at sige noget om eventuelt motiv,« siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen fra en tilfældig person, der ikke havde noget med hændelsen at gøre.

Offeret er ifølge politiet uden for livsfare.