Det var regningen for august, som for alvor fik Hassan Butt til at indse, at den er helt gal.

I starten af året kostede det ham omkring 8.000 kroner om måneden i el at drive sine to indiske takeaway-restauranter på Øresundsvej og Amagerbrogade i København.

I juni var regningen 15.776 kroner. I august var den steget til 28.368 kroner.

En eksplosivt stigende priskurve, som har rystet Hassan.

»Først var det corona. Der kæmpede vi rigtig meget. Da corona så stoppede, begyndte priserne at stige. Olie, smør, kylling og tomater på dåse steg helt vildt i pris,« siger Hassan Butt:

»Nu er elregningen så steget med 100 procent. Jeg har været i fødevarebranchen i ti år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende.«

Indtil videre har Hassans svar på de stigende udgifter været at hæve priserne ude i restauranterne.

»For et år siden kostede en kyllingeret 99 kroner. Nu har vi hævet prisen tre gange, så den nu koster 145 kroner. Det er virkelig meget, men vi tjener ikke mere på det, selvom vi har hævet prisen,« siger Hassan Butt:

»Jeg kan godt mærke på kunderne, at det er irriterende. Vi har haft flere kunder, der har sagt til os, at priserne er blevet høje.«

Og nu står Hassan så igen og skal finde ud af, hvordan han får dækket de stigende udgifter.

»Vi kan allerede mærke, der er kommet færre kunder, efter priserne er steget. Vi skal hæve priserne tre-fire kroner pr. ret igen for at dække det her. Jeg overvejer at putte det på som et el-gebyr, så man kan fjerne det igen, når priserne falder,« siger Hassan Butt:

»Men det er rigtig svært. Jeg frygter at sætte priserne op, for hvis vi mister for mange kunder, kan jeg ikke betale mine medarbejderes løn.«

Energipriser på himmelflugt

Lige nu overvejer Hassan alle muligheder for at kunne betale sine regninger. Imens håber han på, at elpriserne snart falder.

Han giver ikke meget for den politiske pakke med 'vinterhjælp', der kom i fredags, som giver ham mulighed for at afdrage sin ekstraregninger over flere år, og hvor elafgiften sænkes i seks måneder.

»Det er jo at skubbe problemerne videre ud i fremtiden, hvis man afdrager, og de må gøre mere end at sætte afgiften ned. Elprisen skal jo halveres,« siger Hassan Butt:

»Det her emne kommer til at fylde meget, når jeg skal sætte mit kryds til valget. Jeg vil stemme på dem, der vil hjælpe erhvervslivet.«