Der var fuld panik på Rhodos blandt flere danske chartergæster, da en skovbrand brød ud på øen i weekenden.

Tirsdag kunne B.T. fortælle om Thorbjørn Hansen og familien, der ingen information fik fra rejseselskabet Tui. En manglede information, som gjorde familien bange:

»Min kone begynder at græde, og jeg var klar til at tage hjem, men alt var booket på flyene. Men problemet er, at vi ingen information får. Der går panik i den,« siger Thorbjørn Hansen.

Nu har B.T. talt med andre rejsende, der heller ikke har fået nogen information fra TUI. Hverken på mail, sms eller via TUI-appen. Det viser korrespondancer mellem de rejsende og TUI.

Vi ringer ikke kunder op, medmindre der er tale om en situation, hvor vi ikke kan få fat på dem. Mikkel Hansen, pressechef i TUI

Ifølge TUIs pressechef, Mikkel Hansen, er der tale om en teknisk fejl, og han beklager forløbet.

Hvorfor har alle jeres kunder ikke fået information omkring branden i weekenden?

»Vi har sendt information ud i søndags til alle vores kunder, men desværre har en teknisk fejl gjort, at den besked er blevet sendt ud over vores app og ikke som en sms. Den fejl er rettet, og vi er meget kede af det, der er sket.«

Du siger, at ikke alle har fået besked over sms, men at alle jeres rejsende har fået besked over appen. Vi har snakket med andre af jeres kunder, der ikke har fået besked over appen. Har jeres information om skovbranden været god nok?

»Nej, det har den jo i bund og grund ikke. Kunderne skulle alle have været informeret gennem den sms, de ikke fik. Når kunderne ikke har modtaget informationen, så har informationen ikke været god nok.«

Hvor mange af jeres rejsende har ikke fået besked om branden?

»Jeg kan ikke give dig et konkret tal.«

Hvilket ansvar har I for at informere jeres kunder, der har købt en pakkerejse, om eventuelle trusler for ferien som for eksempel en skovbrand?

Sådan her så Thorbjørn Hansen og familiens ferie ud, før branden og panikken brød ud. Foto: Privat



»Vi er verdens største rejsekoncern, og vi har altid været stolte af vores kriseapparat, som har hjulpet millioner af kunder til at føle sig trygge gennem årene, og det har vi et ansvar for at leve op til. Der bliver set med stor alvor på en fejl som den her, fordi vi ved, at mange kunder bestiller ved TUI på grund af den ekstra tryghed og sikkerhed.«

Kan man ikke sagtens være en stor rejsekoncern og samtidig ikke have styr trygheden for kunderne?

»Jo, det kan man. Men alle vores gæster skal føle sig trygge og sikre, og derfor ser vi alvorligt på den her sag. Praksis bliver tjekket efter en ekstra gang nu.«

Burde I ikke ringe til jeres kunder og sikre, at de får besked om noget så alvorligt som for eksempel en skovbrand? Det er jo potentielt farligt.

»Vi ringer ikke kunder op, medmindre der er tale om en situation, hvor vi ikke kan få fat på dem. Men de skal naturligvis informeres, så de ved, hvordan de skal forholde sig. Det er normal praksis.«

Så kan du garantere, at det ikke sker igen?

»Jeg kan i hvert fald garantere, at alle personer, der på en eller anden måde har eller kan have været involveret i den her situation, er informeret nu.«

Så vi kan ikke finde en rejsende med TUI, der ikke er informeret om skovbranden?

»Det håber jeg i hvert fald ikke. Det gør jeg ikke. Det burde ikke være tilfældet for vores kunders vedkommende. Det er klart, at vi beklager mange gange over for de af vores gæster, der på grund af fejlen har følt sig utrygge under deres ferie,« siger Mikkel Hansen, pressechef for TUI Danmark.