Over 20 millioner tv-bokse frygtes at være ramt.

Det blev omtalt for første gang i maj i år, og nu tyder det på, at problemet er værre end som så.

Millioner af kinesiske tv-bokse på Googles Android-styresystem frygtes at være inficeret med malware – en slags virus – der gør bagmændene i stand til for eksempel at få adgang til brugeres hjemmenetværk.

Det skriver det amerikanske techmedie Wired.

Det er ikke Googles egen tv-boks, Chromecast med Google TV, der er ramt, men det åbne tv-styresystem Android TV.

I maj blev der advaret om, at visse kinesiske Android TV-bokse blev leveret med forudinstalleret malware, og i september blev endnu et botnet opdaget.

Cybersikkerhedsfirmaet Human Security fandt ifølge Wired i en undersøgelse syv Android TV-bokse og et tablet med malware installeret, og de har set tegn på, at over 200 forskellige Android-enheder er påvirket.

»De er som en schweizerkniv til problematiske ting på internettet,« siger Gavin Reid, chief information security officer hos Human Security.

Hans firma har delt detaljer om, hvor de problematiske enheder er blevet produceret, med de amerikanske myndigheder.

De beskriver Android TV-enhederne som værende billige, ofte under 350 kroner, og solgt online eller i fysiske butikker. De er ofte uden brandnavn.

De otte enheder med malware installeret er tv-boksene T95, T95Z, T95MAX, X88, Q9, X12PLUS, og MXQ Pro 5G, samt en tablet med navne J5-W.