Kunderne hos Netto på Bornholm skal teste et helt nyt koncept.

Vi kender det alle sammen. Man har glemt en indkøbspose - eller man endte med at købe lidt mere end der kunne være i den pose, man havde med hjemmefra.

Den miljøvenlige løsning er ikke at købe en ny plastpose - og derfor forsøger Netto sig nu med en ny stander, hvor man kan lægge sin brugte plastpose eller tage en pose.

Det sker som led i discountgigantens bestræbelser på at øge genbruget af plastik.

»Vi har sat en ambition om at sælge 50 procent færre plastposer. Men vi vil ikke gøre det ved at genere kunderne,« siger Nettos administerende direktør, Michael Løve.

Han erkender, at det bliver en udfordring at få folk til at huske at lægge poser i standerne.

»Man skal kun huske det en gang imellem, så fungerer systemet. Men det er klart det, eksperimentet skal vise, om vi kan få folk til at tage en ekstra pose med i Netto,« siger han.

Netto har tidligere forsøgt sig med pant på plastikposerne i kædens butikker på Fyn.

Det viste sig at være for bøvlet at få genanvendt den plast, der kom ind. Derfor blev det aldrig rullet ud til resten af landet.

Standerne med deleposer bliver rullet ud til butikkerne på Fyn, hvis eksperimentet på Bornholm bliver en succes efter tre-fire måneder. Derefter går turen til resten af landet.

Og der vil ikke blive kigget skævt til en, hvis man efterlader en pose fra en konkurrent.

»Vores kunder skal være så velkomne til at komme med poser fra både SuperBrugsen, Rema1000 og alle mulige andre,« siger Michael Løve.