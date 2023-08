Hvis du gerne vil spare penge, så er det ikke i aften, du skal sætte tøjvasken i gang.

Onsdag aften rammer elprisen nemlig det hidtil højeste niveau i år.

Det viser data fra den nordiske elbørs Nordpool.

Mellem klokken 19 og 21 koster strømmen over to kroner. Dyreste timepris for en kilowatt-time strøm er 2,18 kroner mellem klokken 20 og 21.

Da der kun er tale om den 'rene' elpris, hvilket vil sige uden transport og afgifter, er den samlede pris for forbrugerne dog være højere.

Ifølge Børsen vil den reelle elpris i aften komme op på cirka 4,4 kroner per kilowatt-time.

At elprisen bliver høj i aften, er der flere årsager til, forklarer Kristian Rune Poulsen, der er chefkonsulent ved brancheorganisationen Green Power Denmark, til Børsen.

»Uroen på gasmarkedet har fået gaspriserne til at stige igen, men også kulprisen er på sit højeste siden maj. Europæerne er ved at være kommet hjem fra sommerferie, det er hverdag, og med en hedebølge i Sydeuropa er elforbruget generelt højt for årstiden.«

»Vi rammer også ind i vindstille vejr over Europa, kun i Nordsøen er der lidt vind, men det er slet ikke nok til at blæse priserne ned. Så i takt med at solen går ned i aften, går priserne op,« siger Kristian Rune Poulsen.

Helt modsat var situationen tilbage i starten af måneden. Her skete der for første gang nogensinde det, at den rene elpris var negativ i et helt døgn.

Det skyldtes, at der i dagene omkring 8. august var voldsomt vejr.

At elprisen var under nul betød dog ikke, at man som forbruger tjente penge på at bruge strøm. Man skulle nemlig stadig betale afgifter.