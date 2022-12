Lyt til artiklen

»Selvom det er ærgerligt med en prisstigning, så er vi glade for, at det kan lande på syv procent. Vi har kæmpet hårdt for at holde prisen nede.«

Sådan forklarer Gorm Elikofer, konstitueret direktør for energi i HOFOR, i en pressemeddelelse.

Fra 1. januar vil selskabet lave en prisstigning på syv procent på fjernvarmen i København. Det vil derfor fremover komme til at koste cirka 7.900 kroner at varme en gennemsnitlig lejlighed på 80 m² i København op i 2023.

Og Gorm Elikofer kan ikke love, at der ikke kommer flere prisstigninger i løbet af 2023.

»Normalt ændrer vi ikke prisen på varme i løbet af året, men det kan blive nødvendigt i 2023. Priserne på brændsler ændrer sig hele tiden og ofte markant. Derfor vil vi hellere regulere prisen flere gange i løbet af året fremfor at risikere at skulle sende store efterregninger til vores kunder.«

Det er dog ikke kun brændselpriserne, som kan føre til prisstigninger.

EU har bestemt, at der skal være grænser for, meget energiselskaber kan tjene på de stigende strømpriser. I Danmark skal myndighederne regulere de danske virksomheder, men det er den nye regering – som først er kommet på plads i disse dage – der skal lave reglerne.

»Hvordan reglerne ender med at blive kan få stor betydning for de københavnske fjernvarmekunder, da HOFOR benytter en del af overskuddet til at holde varmeprisen stabil. Hvis den mulighed forsvinder, eller hvis prisen på brændsler stiger igen, vil HOFOR sandsynligvis være nødt til at hæve prisen på fjernvarme i løbet af året,« lyder det videre i pressemeddelelsen.