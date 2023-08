Gris Lam & Co leverede til både kongehuset og flere af de store danske dagligvarekæder.

Nu er den danske grossistvirksomhed gået konkurs.

Det skriver Finans.

30 medarbejdere er blevet sendt hjem som følge af konkursbegæringen.

Det er ellers kun to måneder siden, at Gris Lam & Co fik nye ejere og en hårdt tiltrængt kapitalindsprøjtning i millionklassen, men det var ikke nok til at redde grossistvirksomheden, som blandt andet leverede kød og færdigretter til Nemlig.com, Coop Mad, Føtex og Irma og også solgte egne måltidskasser.

Lukningen af netop Irma var med til at give Gris Lam & Co dødsstødet.

»Ejerne har været inde ganske kort tid, inden det er blevet besluttet at indgive en konkursbegæring. En af grundene er formentligt, at selskabet blandt andet leverede til Irma, som blev lukket ned. Det har betydet, at selskabet har haft en omsætningsnedgang, som det endnu ikke har været muligt at erstatte,« siger Anders Hoffmann Kønigsfeldt, der er indsat som kurator og partner hos Bech Bruun, til Finans.

Gris Lam & Co blev stiftet af ægteparret Maria og Lars Dietrichsen i 2013.

Virksomhedens regnskaber viser, at Gris Lam & Co aldrig har leveret overskud.

Efter det seneste regnskab for 2022 var egenkapitalen på minus 2,1 millioner kroner.

Kuratoren er ved at undersøge, om det er muligt at sælge den konkursramte grossistvirksomhed eller dele af den.