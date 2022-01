Traditionen tro kårer 'De Brune Riddere' hvert år Danmarks bedste bøfsandwich. Dette års vinder er igen fra Silkeborg, men også en aarhusiansk restaurant stryger direkte ind på top tre.

Det er Restaurant Klokken på Mindegade i Aarhus midtby, der snupper en tredjeplads i konkurrencen.

Det skriver 'De Brune Riddere' på Facebook tirsdag.

Men på trods af den flotte placering er det en ærgerlig direktør bag restauranten, B.T. får i røret onsdag morgen.

»På mange måder er vi selvfølgelig glade for anerkendelsen, men vi er skuffede over ikke at vinde. Det var det, vi var gået efter og havde håbet og troet på,« lyder det fra Morten P. Ortwed, direktør og partner i Diningsix, som står bag Restaurant Klokken.

Nu må restauranten se indad, siger han. De går efter førstepladsen næste år og vil nu arbejde på at forbedre deres bøfsandwich.

På førstepladsen var det Panorama Mad og Vin i Silkeborg, der for andet år i streg vandt prisen som Danmarks Bedste Bøfsandwich. På andenpladsen Rasses Skovpølser i Skanderborg, der tidligere har vundet prisen i 2017 og 2019.

»Bøfsandwichen i Danmark har aldrig set et højere niveau, end det vi så i 2021. Over det sidste årti er det kun gået én vej, og vi kan tydeligt mærke, at den venskabelige konkurrence hjælper til med at presse det opad,« siger næstformand i 'De Brune Riddere', Frederik Lundberg.

En bøfsandwich kan vist godt kaldes for en ekstraordinær burger. Den overhældes med brun sovs og serveres oftest med kartoffelchips til.

Netop sovsen er et af de afgørende elementer – og det har Restaurant Klokken i Aarhus også fået en særlig hæder for.

Udover de overordnede vindere kåres også de fem vigtigste elementer i bøfsandwichen, som ligeledes falder indenfor den brune trekant, skriver 'De Brune Riddere' på Facebook.

Det gælder henholdsvis bedste sovs, løg, boller, bøf og syltevarer.

Så udover at løbe afsted med en tredjeplads, så er den aarhusianske restaurant også kåret for at have Danmarks 'mest kælne brune sovs'.

»Vores køkkenchef laver en fantastisk sovs, som ikke engang min mor kan lave bedre. Det er vi også glade for at blive anerkendt for, så nu skal det sidste bare med. Nu skal vi have den,« siger Morten P. Ortwed.

Det er tiende år i streg, at madanmelderne 'De Brune Riddere' uddeler prisen. De rejser land og rige rundt og smager på alle de bøfsandwich, de kan finde.