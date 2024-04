Familien Roslyng har fredag fået masser at glæde sig over.

For håndboldlegenderne Lars Christiansen og Christina Roslyngs 18-årige søn, Frederik Roslyng Christiansen, har landet sig en aftale som fuldtidsprofessionel fodboldspiller hos 1. divisionsmandskabet AC Horsens.

Samtidig rykkes han med øjeblikkelig virkning op som en fast del af førsteholdstruppen i den jyske klub.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Sønnike Roslyng får store roser med på vejen for de skridt, han har taget over den seneste tid, hvor det er blevet til førsteholdsdebut og tilmed en debut på det danske U19-landshold.

»Jeg er både glad og stolt over, at jeg har skrevet under på min første fuldtidsprofessionelle aftale med en klub, hvor jeg skal spille i mange år, og målet er at blive en bærende spiller.«

»Det seneste halvandet år har været overvældende, men det er ikke ensbetydende med, at det stopper her. Jeg kæmper videre og er kun lige begyndt,« siger Frederik Roslyng Christiansen til klubbens hjemmeside.

Frederik Roslyng og AC Horsens har indgået en aftale til sommeren 2027.