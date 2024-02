For godt et år siden tog Sofie Lundgaard et drastisk skridt.

Hun sagde farvel til familien, vennerne og de trygge rammer i Fortuna Hjørring - og goddag til en af engelsk fodbolds største traditionsklubber, da selveste Liverpool i januar 2023 stod klar med en kontrakt.

Året har budt på store oplevelser, udfordringer udenfor banen - og nu kaster karrieren en mulig landsholdsdebut af sig, når Danmark onsdag spiller testkamp i Marbella mod Østrig.

B.T. har taget en snak med den blot 21-årige danske midtbanespiller om det begivenhedsrige år, hvor danske veninder i det nordengelske har spillet en stor rolle i at få livet uden for banen til at fungere.

»Det har været et vildt år. De trygge rammer, vaner og omgivelser, som jeg har været vant til i 20 år, blev pludselig skiftet ud med noget helt andet: Et nyt land, sprog, holdkammerater og nyt hjem. Det var en stor omvæltning.«

»Jeg synes egentlig, det har været nemt at falde til i klubben, men udenfor banen jeg har også haft nogle personlige ting, jeg skulle få styr på, for det er ikke bare lige sådan at flytte til et andet land uden sine nærmeste tæt på. Det er ikke nemt, at familien og vennerne ikke længere er en times tid væk,« fortæller Sofie Lundgaard over telefonen fra træningslejren i Marbella.

»Det har været fedt og meget lærerigt, men det tog længere tid for mig at falde til i forhold til at falde på plads og kalde Liverpool for mit nye hjem. Der synes jeg, at jeg er ved at være nu til gengæld, og det er dejligt.«

Og dét har en række danske landsholdsspillere blandt andet hjulpet med.

For nylig fik Lundgaard nemlig selskab af landsholdsspiller Kathrine Møller Kühl, der skiftede på en lejeaftale til rivalerne Everton, hvor tvillingerne Sara og Karen Holmgaard samt Rikke Marie Madsen også gør sig.

De har hjulpet Lundgaard med at få Liverpool til at føles mere som hjem - for nylig var det Kühl, som Lundgaard brugte aftenen med.

»Jeg er virkelig glad for, at hun er kommet. Vi har kendt hinanden i mange år og er gode veninder, så det er virkelig rart at have endnu en tæt på, som kender en udenfor banen, så man ikke bare er 'fodbold-Sofie', men også kan have et helt normalt privatliv sammen. Det er rigtig dejligt.«

»Det giver tryghed og jeg føler mig mere hjemme ved, at hun er her. Det er dejligt og jeg er virkelig glad for det,« siger hun og tilføjer om den danske enklave i Liverpool:

»Jeg kender også tvillingerne godt og har spillet med dem i Fortuna Hjørring. Så vi er gode veninder og Rikke Marie Madsen er også kommet, og hende har jeg også set.«

På banen er det også blevet til gode oplevelser.

Blandt andet spillede hun med i rekordkampen mellem Arsenal og Liverpool i oktober, hvor hele 54.115 tilskuere så til, at Lundgaard og Liverpool vandt 1-0.

»Jeg tog mig selv i at kigge rundt og nyde det, men da jeg kom ind var det en fodboldkamp, som alle andre, for jeg tænkte ikke så meget over det. Men det var fedt, og det er noget, jeg vil tænke tilbage på i lang tid.«

»Der er jo en masse ting, der er helt anderledes end i Danmark. Tempoet, intensiteten og fodbolden er noget andet, og så er der jo masser af tilskuere til kampene. Der er et andet pres fra fans og medier, men det har været fedt at opleve,« siger Lundgaard om sit nye fodboldliv.

Et liv, hvor hun onsdag kan tage et stort skridt.

For nylig blev hun udtaget til landsholdet som erstatning for Nadia Nadim, og hun håber, at det kan blive til debut onsdag i en testkamp mod Østrig.

»Det er super fedt, og jeg blev vildt glad, da jeg fik opkaldet om, at jeg var udtaget. Det er en kæmpe ære at få lov at vise sig frem blandt de bedste i Danmark.«

»En debut er noget, jeg altid har drømt om, så det ville være kæmpe stort. Men jeg har også mange træninger og der er mange om pladsen, så det handler mest af alt om at få givet et godt indtryk,« slutter Sofie Lundgaard.

Danmark og Østrig spiller klokken 16.30 mandag.