Der er dårligt nyt for den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite.

For FC Barcelona-spilleren er angiveligt ude i tre-fire måneder med en knæskade.

Det skriver den spanske avis Sport.

I artiklen henviser mediet til journalisten Gerard Romero, der på Twitter fortæller, at problemet skyldes brusk omkring knæskallen.

Danskeren udgik for to uger siden i ligakampen mod Getafe, og derfor måtte den 30-årige angriber i sidste uge da også melde afbud til Danmarks VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel.

Dengang lød det, at Braithwaite muligvis kunne nå at blive klar til én af kampene, men ifølge det spanske medie viser skaden sig nu at være markant værre end først antaget.

Landsholdsstjernen har ellers fået en solid start på sæsonen for storklubben, hvor han har bidraget med to mål og én assist i tre kampe.

Men nu tyder meget på, at FC Barcelona må undvære den danske angrebsspiller for resten af året.

Martin Braithwaite skiftede i februar 2020 til den catalanske storklub i en opsigtsvækkende handel efter transfervinduets lukning.

Her er det efterfølgende blevet til 10 mål i 56 kampe.