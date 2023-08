Mason Greenwood er nu fortid i Manchester United.

Det har klubben meddelt i et statement, hvor Manchester United slår fast, at parterne efter en gensidig aftale er kommet frem til, at det er mest hensigtsmæssigt, at han fortsætter karrieren et andet sted end i den engelske storklub.

»Baseret på de beviser, der er tilgængelige for os, har vi konkluderet, at det materiale, der blev lagt ud online, ikke gav et komplet billede af sagen, og at Mason ikke begik de lovovertrædelser, som han oprindeligt var sigtet for. Når det er sagt, som Mason offentligt erkender i dag, har han begået fejl, som han tager ansvar for,« skriver klubben.

21-årige Greenwood har været hjemsendt med løn, siden han for godt et år siden blev fængslet og anklaget for vold og voldtægt.

Det var dette billede af ekskæresten og en lydfil, som fik sagen til at eksplodere i medierne.

Sagen tog voldsomt fart på de sociale medier efter, at Greenwoods daværende kæreste sidste år offentliggjorde et billede af sit forslåede ansigt. Hun offentliggjorde også lydoptagelser, hvor fodboldspilleren forlangte sex.

Anklagemyndigheden valgte at lade sagen falde – blandt andet fordi nøglevidner havde trukket sig fra efterforskningen.

»Alle involverede, inklusive Mason, anerkender vanskelighederne med, at han genoptager sin karriere i Manchester United. Det er derfor gensidigt aftalt, at det ville være mest hensigtsmæssigt for ham at gøre det væk fra Old Trafford, og vi vil nu arbejde sammen med Mason for at opnå det resultat,« skriver Manchester United på klubbens hjemmeside.

Sagen tog en noget uventet drejning, da det tydede på, at parret havde fundet sammen igen, og at Mason Greenwood og Harriet Robson blev forældre for første gang tilbage i juli.

Resultatet af Manchester Uniteds udmelding kommer efter en undersøgelse af sagen, som klubben selv har taget, der nu sætter et endeligt punktum i sagen.

Mason Greenwood er uddannet på Manchester Uniteds eget akademi og fik førsteholdsdebut som 17-årig. Siden er det blevet til 129 kampe og 35 mål foruden en enkelt A-landskamp for England.