Ingen på landsholdet kan gøre noget så uventet som Christian Eriksen.

I anden halvleg af landskampen mod Kasakhstan lavede den danske troldmand en aflevering, som kom bag på selv Simon Kjær, som han har spillet på landsholdet med i 13 år.

For ved 3-0-scoringen sendte Christian Eriksen målscorer Robert Skov i dybden med en pasning, som var en fryd for øjet, og det overraskede selv den mangeårige holdkammerat Simon Kjær, som ellers har brugt oceaner af timer på banen med Eriksen.

»Jeg vil godt skrive under på, at 99 procent af stadion ikke havde set den, for det havde jeg i hvert fald ikke, og jeg står lige bag ved ham. Det er Christian,« forklarer Simon Kjær, som var tom for ord, da han på banen gik over til sin holdkammerat efter scoringen.

Eriksens aflevering til Skov var en af de smukkeste aktioner i Parken lørdag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Eriksens aflevering til Skov var en af de smukkeste aktioner i Parken lørdag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg gik bare over og gav ham et håndtryk, han vidste godt, hvad jeg mente.«

»Det er de ting, han ser. Han havde også én sidst, hvor jeg kigger udad, og han kigger baglæns i forhold til den aflevering, han laver til Mæhle.«

Både Christian Eriksen og Simon Kjær havde jubilæum mod Kasakhstan.

Anføreren tangerede landskampsrekorden på 129 kampe, mens Christian Eriksen rundede 125 optrædener i rødt og hvidt.