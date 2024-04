De har fået advarslerne igen og igen i løbet af sæsonen.

Men alligevel gik det for ottende gang i denne sæson galt for FC København, da FC Nordsjælland scorede på en dødbold til 1-0 mod de forsvarende mestre.

Og dét er profilen Rasmus Falk særdeles frustreret over - og han peger på, at noget mangler i mentaliteten, når FCK skal forsvare netop de situationer.

»Der vil altid ofte være en fejl involveret i et mål, men vi må erkende, at det er en holdting. Vi bruger sindssyg meget tid på dødbolde, og vi har fået advarslerne. Vi ved, hvor vigtig en del af spillet, at det er.«

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Og at det så er med foden, der bliver scoret … Ja … Det skal vi. Det er åbenbart stadig en proces for os at få rettet op på den ting. Det er en holdting,« svarede Falk og ledte en anelse efter en forklaring, da B.T. spurgte FCK-stjernen til den forfærdelige statistik.

Hvad mener du, når du siger 'holdting'?

»Når vi har lukket så mange mål ind på dødbolde, og de scorede to mål på dødbolde sidstheroppe. Så på den måde er der jo nogle, som har roller, og nogle som har vigtigere roller end andre i de situationer.«

»Der er noget mentalitet i det. Det der med at sige: 'Der skal ikke scores på os nu'. Der er noget, hvor vi generelt har fået for mange advarsler.«

Hvordan kan I ikke 'være der'? I kæmper for et tredje mesterskab i streg?

»Jeg tror ikke, at det er, fordi vi ikke er der. Der er ikke nogen, der hellere vil undgå det end os. Men alligevel er vi … Ja, åbenbart for dårlige til at forholde os til det. I dag manglede vi omstillingsparathed til at agere på deres kombination,« siger Falk.

Cheftræner Jacob Neestrup pegede efter 1-2-nederlaget, hvor FCK havde gevaldige chancer - og et brændt straffespark i første halvleg - på manglende kynisme i begge ender.

Han afviser, at det skyldes slap mentalitet i FCK-truppen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, jeg ser det (at spillerne vil vinde, red.). Men det handler jo om at vinde kampe. Det handler om at cleare boldene, tackle igennem på midten og få boldene i kassen. Men lige nu er det bare lidt svært. Det er det.«

»Men det handler ikke om, at nogen ikke vil vinde. Det gør det selvfølgelig ikke,« siger Neestrup, der fokuserer på et bestemt værktøj for at rette op på krisekursen, der har sendt FCK langt fra guldet efter to runder af mesterskabsspillet.

»Det handler om at holde sammen nu - mere end nogensinde. Jeg har været i modgang før, men over den sidste uges tid er det blevet en svær periode. Vi skal holde sammen, og det er ikke ham eller ham eller ham (der bærer skylden, red.).«

»Vi har oplevet meget succes sammen, lige nu oplever vi dårlige resultater, der ikke indfrier vores egne, vores fans' og jeres (mediers, red.) forventninger. Så det vigtigste at skrue på er at holde sammen, så vi kan rejse os. For vi rejser os ikke enkeltvis - det gør vi som hold,« fortæller træneren, der sætter alt ind på at sejre mod FC Midtjylland i Herning næste søndag.

Det skal bringe FCK tilbage på sporet af guldet, der ellers synes at være sluppet ud af løvernes fært.

»Det ser jo ekstremt svært ud, og jeg skal jo ikke stå at snakke om et mesterskab, når vi har tabt to kampe (til FCN og Brøndby, red.) i træk med en så lav kynisme, som vi har vist i to jævne kampe, hvor vi kunne have haft seks point, hvis sol og måne stod helt, som de skulle. Nu har vi nul.«

»Nu skal vi forsøge at gøre alt for at vinde fodboldkampe, så vi kan gøre alt for at opnå det, der føles tæt på umuligt. Det går også hånd i hånd i forhold til at holde hold bag os - så må vi se, hvordan tabellen udvikler sig,« fortæller Neestrup om guldchancerne.

FC København er nummer tre og er seks point efter FC Midtjylland på førstepladsen - Brøndby kan gå otte point foran de forsvarende mestre med en sejr over Silkeborg IF mandag aften.