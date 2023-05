Der var ikke engang gået en halv time fra Bayern München blev mestre, til det blev annonceret, at sportsdirektør Hasan Salihamidzic og direktør Oliver Kahn var færdige i klubben.

Og nu er sidstnævnte røget til tasterne, hvor han både roser holdet, men i den grad også stikker til dem, der har stået bag fyringerne.

'Utroligt! Stort tillykke gutter. Det er dét, jeg altid har sagt! Kæmp altid til det sidste og giv aldrig op. Jeg er utrolig stolt af jer og jeres præstation,' skriver han og fortsætter:

'Jeg ville gerne fejre det med jer, men jeg kan desværre ikke være sammen med jer i dag, fordi klubben forbød mig det.'

Dermed tyder det altså på, at det bestemt ikke var Bayern-legendens egen beslutning at blive væk fra RheinEnergieStadion, hvor Bayern München sikrede klubben sit 11. mesterskab i træk efter en 2-1 sejr over FC Köln.

Det var ellers tæt på at gå galt, efter Köln udlignede på et straffespark efter 81 minutter, men i sidste minut scorede 20-årige Jamal Musiala til 2-1, og dermed kunne Bayern endnu en gang fejre det tyske mesterskab.

Bayern München har allerede offentliggjort Jan-Christian Dreesen som ny administrerende direktør.

Der er endnu ikke fundet en erstatning for Hasan Salihamidzic.