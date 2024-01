Den tidligere Superliga-stjerne og nuværende Premier League-spiller Emiliano Marcondes er tæt på at skifte klub.

B.T. kan afsløre, at Bournemouth-danskeren er millimeter fra en lejeaftale hos Hibernian.

Ifølge B.T.s oplysninger har Emiliano Marcondes haft en masse muligheder i klubber fra England, Tyskland og Holland, men nu ser det ud til, at han vælger at tage til Skotland for at spille sig i sin tidligere velkendte form.

For ifølge B.T.s kilder skal Emiliano Marcondes i disse dage besøge den skotske klub, og hvis alt lever op til forventningerne, vil han underskrive en lejeaftale for resten af sæsonen.

Emiliano Marcondes var sidste forår i FC Nordsjælland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Emiliano Marcondes var sidste forår i FC Nordsjælland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Til den tid vil hans kontrakt med Bournemouth også udløbe.

B.T. kan også løfte sløret for, at den 28-årige tidligere Superliga-topscorer beholder hele sin høje løn fra Bournemouth i Hibernian, der også er klar til at tilbyde ham godt med spilletid efter en skadesperiode.

Emilliano Marcondes blev for et år siden udlejet til FC Nordsjælland, og han var med i sin tidligere klubs guldkamp mod FC København, men mod slutningen af foråret var smerterne i foden så store, at skaden satte en stopper for hans indflydelse i afgørelsen af mesterskabet.

Fodskaden holdt ham også ude af efterårskampene i denne Premier League-sæson, men søndag var han tilbage i truppen til kampen mod Liverpool.

Emiliano Marcondes' kontrakt med Bournemouth udløber til sommer. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Emiliano Marcondes' kontrakt med Bournemouth udløber til sommer. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Men det blev ikke til spilletid - og den jagter han, hvorfor Hibernian ser ud til at lande danskeren i resten af sæsonen.

Derefter er han fri på markedet til at vælge et mere fast sted at spille.