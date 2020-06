AGF-anfører Niklas Backman er tilbage efter overstået karantæne i mandagens aftenkamp hjemme mod OB.

Da AGF genstartede Superligaen i torsdags hjemme mod Randers, så anfører Niklas Backman kampen på tv hjemme fra sofaen.

Og svenskeren råbte højt, da AGF-angriberen Patrick Mortensen i overtiden fik udlignet til 1-1. Det blev kampens slutresultat.

- Det var meget nervøst at sidde hjemme i sofaen og følge med. Det er svært, når man ikke kan hjælpe holdet.

- Og jeg skreg så meget, da vi scorede, at jeg vækkede begge mine børn. Men det var det værd, siger Backman til klubbens hjemmeside.

Backman afsonede en karantænedag, og han kunne derfor tage et smut forbi stadion for at hilse på de fans, der var mødt op.

- Det var fantastisk at se så mange fans, der var mødt op. Man kan mærke, at de savner at komme på stadion, og vi savner også dem.

- Men det er fedt, at vi igen kan spille kampe - det er det, vi brænder for. Og forhåbentlig bliver det også snart med vores fans på tribunerne, siger anføreren.

Backman har rejst sig fra sofaen og er med i truppen mod OB mandag aften.

- OB er et dygtigt hold med mange dygtige spillere, der gerne vil spille fodbold, så jeg tror, at det bliver en mere åben kamp end mod Randers, forudser Backman.

- Selv om et enkelt point er nok for at sikre os pladsen i mesterskabsspillet, skal vi gå ud med et offensivt udtryk og forsøge at vinde kampen.

- Vi er klart bedst, når vi har en offensiv tilgang og jagter mulighederne. Det så vi i slutningen af kampen mod Randers, og det er også det udtryk, vi skal have, siger Backman.

AGF's kamp mod OB fløjtes i gang mandag klokken 20.

/ritzau/