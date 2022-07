Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En dansker kan for første gang i 26 år kalde sig vinder af Tour de France.

Og det er tydeligt at se, at den danske befolkning har tunet ind på TV 2 til at se ikke mindst Jumbo-Visma-rytteren Jonas Vingegaard cykle over målstregerne i sin gule trøje.

For seertallene for uge 29 viser, at vi slet ikke kan få Tour de France nok.

På de 12 første pladser af top 20-listen er der nemlig fyldt med 'Tour de France: Studiet' og de forskellige etaper.

Allerøverst finder man den afsluttende 21. etape, hvor Jonas Vingegaard kunne cykle i mål og lade sig hylde som vinder af Tour de France.

Her så hele 1.156.000 danskere med ifølge Nielsens seertal.

Faktisk er der kun tre pladser på tv-listen, der ikke er relateret til det historiske franske cykelløb.

Det gælder et afsnit af 'Badehotellet', af 'Vi drukner i rod' og '3 x Beliggenhed – sommerhuse', som har formået at snige sig med på top 20 over danskernes tv-fornøjelser.

Det betyder samtidig også, at TV 2 helt har smidt sin sædvanlige konkurrent Danmarks Radio ud af toplisten.

For det er som bekendt TV 2, der har haft rettighederne til at vise Tour de France, og samtidig står tv-stationen også for de tre sidste underholdningsprogrammer, der fik lov at komme med på top 20-listen.