De red på en bølge af succes, efter de fik både Jesper Buch og Jacob Risgaard som investorer i 'Løvens hule'.

Men sidste år knækkede kurven for virksomheden Ditur.dk, og de tocifrede millionoverskud var fortid for direktørbrødrene bag armbåndsurene, Mikkel og Kasper Dissing. Indtil nu.

For nu har 'Løvens hule'-virksomheden offentliggjort sit årsregnskab for 2023, hvilket virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

I det nye årsregnskab kan man se, at Ditur.dk-brødrene igen kan bryste sig af et enormt millionoverskud.

Denne gang lyder årets resultat på mere end 11,7 millioner kroner.

Det er en fremgang på mere end 10 millioner kroner i forhold til det skuffende år forinden – netop som forhåbningen dengang lød.

Samtidig har urvirksomheden formået at udbygge egenkapitalen med mere end 9 millioner kroner – foruden at udlevere et udbytte på 2,5 millioner kroner og ledelsesvederlag for mere end 3 millioner kroner.

I 'Løvens hule'-spin-offet 'Velkommen til virkeligheden' så man investorerne Jacob Risgaard og Jesper Buch besøge tvillingerne fra Ditur.dk i Aarhus.

Ditur.dk sparede da også næsten to millioner kroner i personaleomkostninger, da virksomheden var blevet seks medarbejdere fattigere i 2023.

De stiftende direktørbrødre Mikkel og Kasper Dissing – og løven Jacob Risgaard, der er med i ledelsen som en del af bestyrelsen – betragter da også ifølge ledelsesberetningen det nye millionoverskud som »tilfredsstillende«.

Ligeledes begrundes millionfremgangen med udvidelsen på det internationale marked med ikke mindst nye webshops i både Polen og Frankrig.

Det tilfredsstillende millionoverskud i urvirksomheden bemærkes desuden også at være indhentet på trods af den fortsat faldende efterspørgsmål i detailhandlen grundet »makroøkonomiske forhold« uden for virksomhedens kontrol.

Alligevel forventer 'Løvens hule'-virksomheden et endnu mere prangende millionoverskud på op mod 20 millioner kroner i næste regnskabsår.

Ditur.dk blev stiftet i Aarhus for ti år siden af tvillingerne Mikkel og Kasper Dissing.

I starten af 2020 kunne man se brødrene præsentere deres urvirksomhed i DR-programmet 'Løvens hule', hvor de fik investorerne Jesper Buch og Jacob Risgaard med ind i folden.

Begge løver er fortsat engageret i Ditur.dk, mens Jacob Risgaard også tegner bestyrelsen sammen med de stiftende tvillinger.

Jacob Risgaard deler desuden sin andel med Danmarks rigeste mand, Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, igennem deres og erhvervsmanden Mark Fjeldal Dalsgaard Nielsens virksomhed CoolGroup.

