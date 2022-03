I 2017 kom nyheden om, at en berygtet dansk svindler, som tidligere var dømt for mordforsøg, var blevet anholdt i Costa Rica.

Mandens navn er Youssef Khater, og siden hans løsladelse i det mellemamerikanske land har der været total tavshed om svindleren – lige indtil nu.

For hvor hans forbrydelser tidligere har været beskrevet i danske medier, har resten af verden nu også fået et indblik i hans kyniske forbrydelser, efter dele af hans historier er blevet fortalt i den aktuelle Netflix-serie 'Worst Roommate Ever'.

Her får vi for første gang historien direkte fra den amerikanske kvinde Callie, som i 2011 blev forsøgt slået ihjel af Youssef Khater, da de boede i samme bygning i Chile.

Før det nåede dertil, svindlede han Callie og hendes veninde Molly, som betalte penge for husleje og depositum til en lejlighed, han havde lovet dem.

Indflytningen blev hele tiden udskudt, men da Callie langt om længe fik nøglen fra ham, tog de ud og fejrede det med en middag og alkohol.

»Jeg kunne se, at han blev virkelig fuld. Jeg tror, han drak sig mod til det, der skulle ske,« siger Callie i dokumentaren.

Efter middagen fik Youssef Khater lokket hende med til et nedbrændt dækcenter, hvor han slog hende ned bagfra.

Youssef Khater forsøgte at slå Callie ihjel. Foto: Netflix Vis mere Youssef Khater forsøgte at slå Callie ihjel. Foto: Netflix

»Han satte sig oven på mig og tog kvælertag. Han råbte ad mig. Jeg kunne intet gøre. Han var meget stærkere end mig.«

Youssef Khater kvalte hende, indtil hun mistede bevidstheden. Herefter pakkede han hende ind i presenning, slæbte hende ind i et skab og smed jord og aske oven på hende.

Men Callie var ikke død, og hun formåede at vrikke sig fri og gå hjem til sin bygning. Her var Youssef Khater den første, hun mødte.

Dette var dog langtfra første gang, at Youssef Khater var voldelig.

I 2010 mødte han Dominic, da de begge var i den brasilianske jungle for at løbe et maratonløb. Det udviklede sig til et venskab og en drøm om sammen at købe ejendomme i Brasilien.

Disse planer gik i vasken, men de to venner pakkede taskerne og drog videre til Chile og et nyt løb. Med sig medbragte Dominic en stor mængde kontanter, hvis muligheden for at købe ejendomme i Chile skulle vise sig.

Penge, som han efterlod hos Youssef Khater, da han i en periode før deres næste løb i Chile fløj hjem til London.

Da Dominic vendte tilbage til Chile og mødte Youssef Khater, fortalte Khater, at han ikke havde taget pengene med sig.

Dominic blev venner med Youssef Khater gennem løbemiljøet. Foto: Netflix Vis mere Dominic blev venner med Youssef Khater gennem løbemiljøet. Foto: Netflix

»Pludselig følte jeg mig urolig,« siger Dominic i dokumentaren.

Og det var med god grund. Dominic måtte rejse hjem uden at få sine penge igen. Han var blevet svindlet, præcis som mange danskere allerede var blevet af Youssef Khater.

Han havde således tidligere, ifølge Hvidovre Avis, været eftersøgt på Københavns Vestegn og i Nordjylland for både bedrageri, brandstiftelse, underslæb og dokumentfalsk.

Youssef Khater havde også brugt sin sport som ekstremløber til at svindle sig til flere sponsorater – det var sådan, han finansierede sin tur til Chile, da han snød koordinatoren for det palæstinensiske netværk i Danmark ved at udgive sig for at være palæstinenser.

Da dansk-palæstinenserne opdagede dette, fik de kontakt med både Dominic og et lignende palæstinensisk netværk i Chile, og jorden begyndte at brænde under Youssef Khater. De kontaktede hans familie, som fortalte, at han havde svindlet mange før dem – og at han ikke var palæstinenser.

Da Dominic blev bekendt med omfanget af svindlen, lod han sig af det palæstinensiske netværk i Chile overtale til at komme tilbage til landet for at få sine penge tilbage.

»Jeg var nervøs for, at der ville ske noget slemt,« siger Dominic.

De to tidligere venner mødtes, og Youssef Khater fortalte, at han ville føre Dominic hen til det advokatkontor, som havde pengene. Men i stedet førte han Dominic ud af byen, og da Dominic bad om nummeret til advokaten, overfaldt Youssef Khater ham med en gren.

De to mænd kom i en slåskamp og kæmpede om grenen. Pludselig, da en gruppe mennesker kom forbi, gik Youssef Khater i panik og bad Dominic om ikke at fortælle noget til nogen.

Men det gjorde Dominic. Da han kom hjem, fortalte han til alt til palæstinenserne i Chile og politiet i London.

Og kun fire uger efter dette forsøgte Youssef Khater at slå Callie ihjel.

Callie, som var hårdt forslået, da hun kom hjem til boligen, fik hjælp af sin veninde Molly, som opdagede en stor flænge i hendes hoved. På hospitalet fortalte Callie, hvad der var sket. Først var det chilenske politi ikke interesseret i sagen, men det vendte snart, da Callie hyrede en advokat.

Nu ville politiet gerne sigte og anholde ham for mordforsøg, men i mellemtiden var Youssef Khater forsvundet.

I fællesskab lykkedes det dog alle parterne, han havde svindlet, at finde frem til en af Youssefs Khaters veninder, som hjalp med at lokke ham ud af sit skjul og få ham anholdt.

I 2012 kom han for retten, men straffen for mordforsøget blev kun 600 dages fængsel, og i 2017 var han altså på spil igen i Costa Rica, hvor han svindlede med mobiltelefoner.

Her blev Youssef Khater, som dengang var i slutningen 30erne, dog hurtigt løsladt, og siden da har ingen hverken set eller hørt fra den danske og nu verdenskendte voldelige svindler.

B.T. har kontaktet politiet for at høre, om Youssef Khater er eftersøgt i Danmark.