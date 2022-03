Mandag blev det meldt ud, at TV 2-seerhittet 'Badehotellet' stopper efter næste sæson.

For skuespillerne bag serien kommer det dog ikke som nogen overraskelse. De har kendt til planerne om en tiende afslutningssæson i et par måneder.

Alligevel er de fyldt med vemod og stolthed over om et års tid at skulle påbegynde optagelserne til det, der skal runde TV 2s hitdramaserie endeligt af.

»Det bliver jo mærkeligt at slutte, når man har lavet det i så mange år. Jeg har været så vant til at lave det og så glad for at være en del af det,« siger Amalie Dollerup, der de seneste ti år har kunnet ses i rollen som badehotelejeren Amanda.

»Det bliver da underligt, når vi i 2024 har sidste optagedag og ikke skal sige: 'Vi ses næste år!' til alle de dejlige kolleger, men altså, sådan er det jo, og så bliver der plads til noget andet,« siger Anne Louise Hassing.

Amalie Dollerup og Anette Støvelbæk som Amanda og Alice i 'Badehotellet'. Vis mere Amalie Dollerup og Anette Støvelbæk som Amanda og Alice i 'Badehotellet'.

For skuespillerne nævner alle den familie, man uundgåeligt bliver en del af, når man i mere end et årti arbejder på den samme serie.

»Mens vi indspiller historier, så kører livet jo også ved siden af, hvor der bliver født børn og købt huse og skilsmisser og det ene og det andet, så man bliver lidt en familie, fordi man er så meget sammen på en anden måde end på mange andre arbejdspladser,« lyder det fra Amalie Dollerup.

Lars Ranthe påpeger dog, at man »slutter på toppen«.

»Jeg synes, vi har formået at skabe noget helt unikt, som har samlet folk. Så det er sådan set okay, for alting slutter. Jeg synes, det er den rigtige beslutning,« lyder det fra Lars Ranthe.

For selvom det er vemodigt, så er skuespillerne også klar til at sige farvel.

»Jeg er ikke i tvivl om, at vi kunne fortsætte i en evighed, men ting har også sin tid,« lyder det fra Anette Støvelbæk, der har haft den faste rolle som badehotelgæsten Alice Frigh.

»Ingen af os havde drømt om, at det skulle fortsætte så længe,« tilslutter hendes kollega Anne Louise Hassing sig.

Anne Louise Hassing og Lars Ranthe som grossererparret Therese og Georg Madsen. Vis mere Anne Louise Hassing og Lars Ranthe som grossererparret Therese og Georg Madsen.

Men ingen af de fire skuespillere har nået at blive trætte af deres karakterer – eller hinanden.

»Det har altid været sjovt. Vi er jo så mange karakterer, at faktisk er man i virkeligheden ikke så meget på arbejde, som man kunne tænke, når man ser serien. Så vi har aldrig fået slidt hinanden op,« siger Lars Ranthe og griner.

De glæder sig til at se, hvad de otte sidste afsnit skal ende med. For skriveprocessen er kun netop gået i gang, så det hele er oppe i luften.

Og hvem ved, måske kan forfatterparret Thorsboe og Lundblad bag TV 2s guldkalv alligevel ikke dy sig for at genoplive den sejlivede serie?

»Hvis Stig og Hanna pludselig bliver inspirerede, så ved man jo aldrig, om de kunne finde på at skrive mere,« siger Anette Støvelbæk kryptisk og griner.