Lige meget hvilken type kaffe du vil have, så kan du få den for en tier.

Det lød som det perfekte koncept, da kaffekæden Coffee Ten i 2018 åbnede dørene for gæster, der foretrak deres kvalitetskaffe til billige penge.

Men nu går den ikke længere. Kaffebarkæden er nemlig gået konkurs. Det fremgår af CVR-registeret.

B.T. har rakt ud til de nu tidligere ejere af Coffee Ten. Men det har endnu ikke været muligt at få svar på, hvad der er årsagen til konkursen, og hvad der nu skal ske med kaffebarerne rundt om i landet.

Rapperen Jokeren, med det borgerlige navn Jesper Dahl, har tidligere været frontfigur for kaffekæden, der havde som vison at gøre op med de stigende kaffepriser i de danske byer.

»Konceptet for kaffebaren er, at alle slags kaffe koster 10 kroner. Vi serverer en skide god kop kaffe, lige så god som alle andre,« sagde Jesper Dahl sidste år ved åbningen af Coffee Ten i Helsingør til byens dagblad.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Jesper Dahl. Men det har ikke været muligt.

Coffee Ten har frem til i dag drevet ti kaffebarer spredt ud over landet.

Og ifølge B.T.s oplysninger er kaffebarerne i Helsingør, Storcenter Nord og i Bahne i Aarhus allerede nu lukket.

De resterende kaffebarer er placeret i Magasin i Aalborg, Odense, Rødovre, Lyngby og på Kgs. Nytorv i København.

B.T. har rakt ud til Magasin, men det er endnu ikke lykkedes at få afklaret, hvorvidt kaffebarerne i shoppingcenterkæden fortsat bliver holdt i live.

Coffee Tens Instagram-profil, der ellers løbende har været aktiv, har ikke postet et opslag siden 23. april i år. Og det samme gælder kædens Facebook-side, der også har ligget stille siden 14. juni i år.

Det er efter B.T.s oplysninger advokatvirksomheden Bech Bruun, der er kurator på den konkursramte virksomhed. Men heller ikke her har det været muligt at få en kommentar til fremtiden for Coffee Ten.