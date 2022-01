10 millioner tons gods.

Så meget rundede Aarhus Havn i 2021, og det svarer til, at havnen håndterer mere end 1000 tons gods hver eneste time året rundt.

Det er en stigning på 889.000 tons gods. En stor del af væksten er båret af containeromsætning, som alene er steget med hele 58 procent, skriver Aarhus Havn i en pressemeddelelse.

CEO Thomas Haber Borch er yderst tilfreds med, at Aarhus Havn præsterer på alle omsætningshylder i 2021 – særligt fordi 2020 heller ikke var et dårligt år for virksomheden på trods af pandemien.

Han understreger dog også, at der ikke er forventninger om, at succesen gentager sig i samme skala de kommende år.

»Mens mange andre havne i verden har været belastet af, at de globale forsyningskæder er under pres, og godset har hobet sig op med store forsinkelser til følge, har vi her i Aarhus været i stand til at tage skibene ind og ekspedere godset ‘in time’,” siger Thomas Haber Borch og fortsætter:

»I løbet af året har vi været udfordret af manglende plads flere steder på havnen, men jeg synes, vi har fundet gode løsninger sammen med vores kunder.«

Der har også været en betydelig vækst i passagerer, hvilket Aarhus Havn forbinder med, at der har været knap så store begrænsninger i 2021, som der var i 2020.

Også områderne bulk (løst gods, red), projektlast og ro-ro (skibstype, hvor rullende last kan køres fra kajen og direkte ombord og ud af skibet igen, eksempelvis bilfærger, red) er vækstet.

»Og så vil nogle måske undre sig over, at vi har haft fremgang på krydstogt. Det er da også lidt af et kuriosum, idet vi i 2021 havde ét anløb mod nul året før – og derfor fremgang,« siger Thomas Haber Borch.

Krydstogtbranchen havde været lagt ned i de seneste to år.

I den periode har Aarhus Havn taget krydstogt op til fornyet overvejelse, og det har resulteret i en beslutning om at investere i et landstrømanlæg til krydstogtskibe. Når anlægget står klar i 2023, er krydstogt et forretningsområde, som Aarhus Havn igen vil satse på.