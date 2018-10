Det danske færgeselskab Færgen A/S er havnet i en million-krig og er blevet sendt til inkasso af Rønne Havn. Det oplyser havnen selv i en pressemeddelelse.

Ifølge Rønne Havn har Færgen A/S, der står bag færgeruter til bl.a. Samsø og Langeland, ikke betalt regningerne for at bruge Rønne Havn. Heller ikke rykkerne er der blevet reageret på, lyder det fra Rønne Havns direktør, Thomas Bendtsen.

»Det er helt uacceptabelt, at Færgen A/S ikke har reageret på såvel varslinger som tilsendte rykkere. Jeg må sige, at dette er helt uden fortilfælde,« siger han i en pressemeddelelse.

Sagen handler om, at Færgen A/S tidligere har fået en væsentlig rabat på brugen af Rønne Havn.

Fra 1. januar i år blev rabatten sænket, således at det blev dyrere for Færgen A/S, der på det tidspunkt besejlede ruterne til Rønne, at bruge havnen.

Ifølge TV 2 Bornholms oplysninger er der tale om en stigning fra 5,5 millioner kroner årligt til 14,3 millioner kroner - altså 160 procent.

Og det er den prisstigning, som Færgen A/S ifølge Rønne Havn har nægtet at betale siden januar.

»Når jeg kommer ned i Netto og skal betale for to liter letmælk, så kan jeg jo ikke stå ved kassen og sige, at jeg kun vil betale for den ene. Så derfor har vi naturligvis også anlagt en inkassosag mod Færgen for at få vores tilgodehavender.«

»Det kan jo ikke nytte noget, man lader kunderne selv bestemme, hvad de skal betale. Og det kan vi naturligvis heller ikke i Rønne Havn,« siger Thomas Bendtsen til TV 2 Bornholm.

Ifølge Rønne Havn blev de nye priser varslet allerede i januar 2016. Helt konkret er der ifølge havnedirektøren tale om, at rabatten blev sænket fra 90 procent til 70 procent.

»Færgen A/S har så valgt at ignorere vores ændringer, hvorfor det skyldige beløb fra 1. januar i år blot er vokset og vokset,« siger han.

Færgen A/S ønsker ikke at kommentere sagen, idet den verserer ved Sø- og Handelsretten.

Færgen A/S besejlede ruterne mellem Ystad-Rønne, Køge-Rønne og Sassnitz-Rønne indtil 1. september i år, hvor de blev overtaget af Bornholmslinjen.