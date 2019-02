- Vores danske forretning havde været profitabel, hvis ikke det havde været for Falck, siger Bios-topchef.

Hollandske Bios er på vej med et trecifret millionkrav mod Falck, efter at Falck har droppet at anke mod en afgørelse fra Konkurrencerådet.

Det skriver flere danske medier.

- Vi kan dokumentere, at vores danske forretning ville have været profitabel, hvis ikke det havde været for Falck.

- Vi forventer at blive fuldt ud kompenseret for de tab, som Falck og deres medsammensvornes ulovlige aktiviteter har påført os, siger Bios-topchef Stef Hesselink i København ifølge Børsen.

Selskabets advokater er nu i gang med at indsamle navne på personer i og omkring Falck, som har været med til at sende Bios ud i konkurs.

Herefter kan de pågældende se frem til at blive meldt til politiet, lyder det fra topchefen. Det skriver Børsen.

Hesselink vil dog indtil videre kun sætte navn på Falcks tidligere topchef Allan Søgaard Larsen. Han både godkendte og gennem løbende orienteringer havde indgående kendskab til smædekampagnen mod Bios.

Kaspar Bach Habersaat, vicepræsident i Falck, er klar til at finde løsninger.

- Vi handlede i 2014 og 2015 på en måde, som vi aldrig kommer til at handle igen.

- Nu afventer vi de erstatningssager, der måtte komme, og så finder vi løsninger på de dokumenterede tab, når vi bliver præsenteret for dem, siger han til Ritzau.

Det er Konkurrencerådet, der i slutningen af januar afgjorde, at Falck misbrugte sin dominerende position på markedet for ambulancetjenester til at presse konkurrenten Bios ud i 2015 og 2016.

I samme ombæring varslede Konkurrencerådet, at det ville anmelde Falck til Bagmandspolitiet.

Selskabet har ifølge Konkurrencerådet misbrugt sin markedsposition ved blandt andet i det skjulte at formidle negative historier om konkurrenten Bios til presse og medarbejdere.

Bios i Danmark gik konkurs i 2016.

Hvad angår erstatningskravet mod Falck, forventer Bios-topchefen, at advokaterne er klar til at sætte et konkret tal på sidst på måneden.

Han er åben for, at sagen kan ende i et forlig med Falck, skriver Børsen.

