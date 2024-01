At en lille million danskere mandag aften tuner ind på TV 2, når der blændes op for en ny sæson 'X Factor' – den 17. af slagsen – forstår han godt.

»For det er underholdende. Skidefed underholdning,« siger Carsten 'Soulshock' Schack. Som selv lærte den lektie. På den hårde måde.

I 2010 overtog den kendte producer – der har stjerner som Whitney Houston, Toni Braxton, Beyonce og 2Pac på sit cv – nemlig den varme dommerstol efter Thomas Blachman.

Lod sig – efter i en årrække at have boet og arbejdet i Los Angeles – overtale til at vende hjem til Danmark og løfte nye uprøvede talenter op på stjernehimlen i det populære program.

Soulshock og Karlin i selskab med Whitney Houston og Tracie Spencer. Foto: Privat

»Jeg kom jo med de her sindssygt høje ambitioner,« indrømmer den i dag 55-årige Soulshock da også.

»Jeg ville godt vise, hvem jeg var og hvor fucking sej og god, jeg var,« tilføjer han med et grin.

Inden programmet overhovedet gik i gang, indbød han derfor sine to meddommere og en række af de største pladeselskaber i Danmark til et møde.

»For nu skulle vi sammen sikre, at dem der vandt, blev de største stjerner, og jeg ville sørge for, at de også fik en pladekontrakt i USA.«

»Jeg kan huske, at de bare kiggede hovedrystende på mig med overbærende smil og sagde: 'Vi snakkes ved om seks måneder, når det hele er overstået',« genfortæller Soulshock, for hvem det snart dæmrede, hvad de mente.

»For hovedvægten var jo på tv-underholdning. Det er også okay. Og både Remee og Pernille (Rosendahl, red.) kunne det der.«

»Mit problem var, at jeg opgav familie, venner, mit land og alt for musik. Den betød alt for mig. Det her var mindre omkring musik og mere omkring underholdning. Det havde jeg det svært med,« indrømmer Soulshock.

Soulshock med sine 'X Factor'-meddommere Pernille Rosendahl og Remee Jackman. Foto: Jonas Vandall Ørtvig/Ritzau Scanpix

Soulshock var heller ikke specielt imponeret over deltagerne i programmet. Heller ikke sine egne.

Han husker i hvert fald flere gange, hvor de skulle øve, men lige havde en undskyldning for ikke at kunne den dag. Og for én som ham, der havde levet og åndet for musikken, siden han var teenager, var den manglende dedikation svær at sluge.

»Det var ikke lige på dét plan, jeg gerne havde set, at det var.«

At det var hans holdning, lagde Soulshock i det første liveprogram heller ikke skjul på. Råt for usødet.

'Jeg tror aldrig, at du skal synge igen' sagde han til en deltager. Og blev indkaldt til formanende samtale på DR, som i de år sendte programmet, og blev bedt om at skrue ned for kritikken.

»Fra da af sagde jeg 'fantastisk', uanset hvordan deltagerne lød. Jeg mistede hjertet i det og var skuffet over mig selv også.«

»For jeg ville så gerne vise, hvad man kunne, men måtte bare erkende, at det ikke var i det format, at jeg kunne vise det. Vi var et lidt dårligt match,« lyder erkendelsen fra Soulshock, som derfor valgte ikke at vende tilbage til dommerstolen i den følgende sæson.

»Men konceptet fejler ikke noget. Jeg tog jo også tilbage til USA og lavede den amerikanske udgave af 'X Factor' dér,« tilføjer han og påpeger, at det i såvel dét program som i det konkurrerende 'American Idol' lykkedes at skabe adskillige stjerner.

Modsat i Danmark.

Når det i USA er lykkedes at skabe stjerner i programmer som 'X Factor', skyldes det især én ting, mener Soulshock. Foto: Bax Lindhardt

»Det er fordi, der ikke er nok støtte omkring det, nok fokus på det,« vurderer Soulshock, som selv blev hyret af Whitney Houstons bagmand Clive Davis til at løfte 'American Idol'- vindere som Kelly Clarkson, Carrie Underwood og Fantastia videre ud i verden.

»Så du kan godt. Men du skal sætte et hold op omkring dem, som støtter dem. Ikke mindst når showet er færdigt. For den helt store faldgrube er, at når du slukker scenelyset, så er der stille.«

Det er 13 år siden, at han sad i den varme dommerstol. 13 år siden, at han troede, at han skulle skabe nye stjerner i Danmark. 13 år siden, at en hel musikbranche rystede på hovedet af ham.

»Der var ingen støtte. Så snart showet var ovre, var det næste sæson, det drejede sig om. Og det er okay. For jeg tror, at alle er med på, at det bare er underholdning. Også deltagerne. Og det er skidefed underholdning. Folk elsker at se det.«

»Men for mig, der brænder så meget for musikken, er det svært at gøre grin med den på den måde. Ikke at tage den alvorligt nok.«

Mandag aften går det løs igen, når TV 2 sender 'X Factor' for 17. gang.

