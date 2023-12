Otte år er der gået, siden tragedien slog fundamentet i stykker. Otte år, hvor sorgen aldrig helt har sluppet sit tag i ham, men med tiden har indkapslet sig til noget, der bedre kan håndteres. Og givet håb for fremtiden.

»For jeg savner det jo,« siger Carsten ‘Soulshock’ Schack. Om kærligheden. Om at have en kvinde i sit liv.

Siden hans kone Maxee døde i en tragisk ulykke i 2015, har den kendte musikproducer – som til daglig bor i Los Angeles – haft fuld fokus på at sikre, at sønnen Nicolaj kom hel igennem det smertelige tab, som selvfølgelig ramte dem begge.

Men Nicolaj var kun ti år, da det skete.

Soulshock med sønnen Nicolaj kort tid efter tragedien. Foto: Privat/People's Press

I fem år lagde han arbejdet på hylden. Koncentrerede sig om at være både far og mor for sin søn, og fandt på vejen sider af sig selv, han ikke tidligere havde været i nærkontakt med. Bløde sider.

»Jeg husker på et tidspunkt, hvor jeg stod og lavede mad, og jeg blev irriteret over, at den drillede. Der blev jeg lige blev mindet om, at det var nu, hun ville have sagt ‘ro på’. Jeg måtte tage mig sammen og finde den side af mig selv.«

»På den måde er jeg blevet et mere helt menneske. Så det har jeg da fået med mig. Men det var en dyr regning at betale,« erkender Soulshock.

I dag har han og Nicolaj – som nu er 18 år – et næsten ubrydeligt bånd. Er meget tætte.

Men at far Soulshock også har sat sig selv til side i en årrække, er sønnen bevidst om.

»På et tidspunkt slog han armene om mig og sagde ‘jeg ved godt, hvad du har gjort for mig, ved godt, at du har forskånet mig for nogle ting, og du skal vide, at jeg er ok’.«

»Der indikerede han, at nu måtte jeg godt tænke lidt på mig selv igen. For det gjorde jeg sgu ikke rigtigt i alle de år.«

At skulle udfylde rollen som både mor og far for sønnen Nicolaj, betød, at Soulshock i en årrække satte sig selv og sit arbejde tilside. Foto: Bax Lindhardt

»Er du sindssyg, hvor blev jeg rørt. Tårerne løb ned af kinden på mig. Jeg var sgu stolt af ham,« smiler Soulshock, som føler, at han har sin søns velsignelse til at finde kærligheden. Igen.

»Han har givet mig plads til at tænke på mig selv igen. Også i forhold til forhold, som jeg først nu er begyndt at være lidt åben overfor og har været på lidt dates,« smiler han hemmelighedsfuldt og indrømmer så:

»Det er satme svært, når man er 55. Der er lidt mere morfar over det.«

De 20 -årige starletter med lange ben har han været omkring og måttet opgive.

»Det fungerede heller ikke,« griner han.

Men der er én, han har kendt før, som han mødes med og som måske kan udvikle sig til noget. Håber han.

»For jeg savner det jo, og nu har Nicolaj nået den alder, hvor han ikke gider rende rundt med mig. Han er jo ved at være en voksen mand selv,« siger Soulshock. Og tilføjer så med et smil:

»Jeg føler, at jeg har hans velsignelse. Så nu må vi se, om det kan lade sig gøre.«

Tragedien, der slog hans fundament i tusind stykker, har lært ham hvor dyrebart livet er. Har – omend prisen har været høj – gjort ham til et bedre, til et mere helt og rummeligt et menneske.

Og selvom der er gået otte år, griber tvivlen ham stadig i ny og næ.

»Det er som om jeg hele tiden skal være sikker på, at vi er o.k. Så for ikke så lang tid siden havde vi lige en psykologsamtale igen. Og der fik jeg at vide, at ‘du har sgu gjort det godt, han er kommet igennem det’. Det gjorde mig glad.«

