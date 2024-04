Når man er med i 'Vild med dans', er der mulighed for at nå ud til et nyt bredt publikum.

I videoen øverst afslører skuespiller Neel Rønholt, hvordan hendes medvirken i TV 2s populære danseshow sikrede hende et nyt stort job.

Neel Rønholt er for tiden aktuel i DR-serien 'Orkestret' hvor hun blandt andet spiller sammen med Caspar Phillipson, der ligeledes har deltaget i 'Vild med dans'.

Caspar Phillipson gik tilmed hen og vandt konkurrencen. I videoen øverst svarer han også på, om hans sejr åbnede nye døre.