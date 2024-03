Mens 'Badehotellet' kører over skærmen, gætter fans på, hvad der sker med de forskellige karakterer.

Lars Ranthe, der har en af hovedrollerne i TV 2's serie, følger med i kommentarsporet og morer sig gevaldigt over de forskellige teorier.

»Jeg synes jo, det det er dejligt (At folk følger så flittigt med, red.),« lyder det fra den populære skuespiller, der i 'Badehotellet' spiller den ivrige entreprenør George Madsen.

»Jeg må indrømme, at jeg læser lidt med i kommentarsporet på 'Badehotellets' officielle side, og folk er jo begejstrede. Det er sjovt at læse om alt det, de gætter, og hvad de tror kommer til at ske. Og så kan man jo sidde og tænkte 'Arh, det kommer nok ikke til at ske,« fortsætter han.

I videoen øverst kan du høre Lars Ranthe komme med eksempler på nogle af de vildeste fanteorier, han er faldet over.