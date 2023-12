Skuespiller og barnestjerne Jan Priskorn Schmidt er død, 72 år gammel.

Det bekræfter familien gennem journalist og forfatter Klaus Thodsen, der i 2017 var med til at skrive Jan Priskorn Schmidts selvbiografi 'Barnestjernen fra Bryggen'.

'Det er med stor sorg, at vi må fortælle, at Jan Priskorn Schmidt er sovet stille ind efter kort tids sygdom,' lyder det i en pressemeddelelse.

Han blev bisat i Holbæk den 20. december med sin familie og nærmeste omkring sig.

Jan Priskorn Schmidt var i 1960erne en af Danmarks største barneskueskuespillere og debuterede allerede som 9-årig i filmen 'Flemming og Kvik'.

Ifølge Det Danske Filminstitut var det Jan Priskorn Schmidts onkel, som var biografkontrollør, der hørte, at filminstruktør Gabriel Axel manglede en dreng til at spille Flemmings lillebror.

Jan Priskorn-Schmidt gik til prøvefilmning, og derfra tog det fart.

Ikke længe efter dette begyndte han at spille over for Dirch Passer i 'Støv på hjernen' og 'Støv for alle pengene'. Et arbejde, der nåede et højdepunkt i 1964, hvor de udgjorde makkerparret i 'Sommer i Tyrol'.

Jan Priskorn Schmidt i filmen 'Min søsters børn' fra 1966. Det er Jan, der holder bakken med morgenmad. Foto: Tv2/Nf-Nf/Ritzau Scanpix Vis mere Jan Priskorn Schmidt i filmen 'Min søsters børn' fra 1966. Det er Jan, der holder bakken med morgenmad. Foto: Tv2/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Alt i alt var han med i 24 film og mange vil nok især huske Jan Priskorn Schmidt for sin rolle som storebror Jan i de fire 'Min søsters børn'-film.

I 1972 spillede han sin sidste rolle som skoleelev i filmen 'Rektor på sengekanten', og derfra stoppede hans karriere næsten lige så pludseligt, som den startede.

Jan Priskorn Schmidt arbejdede efter sin tid som skuespiller på postcentralen København og siden blandt andet som ortopædskomager og parkeringsvagt.

Han boede de sidste mange år af sit liv på Vestsjælland med sin familie.

Jan Priskorn Schmidt var en meget privat person, der gennem hele sit voksenliv undgik al kontakt med pressen og omverdenens opmærksomhed og ikke ønskede andet end at leve et stille og roligt liv.

Få interviews er det blevet til gennem årene, og her har han ikke lagt skjul på, at tiden i filmbranchen var hård.

»Det er vigtigt for mig at fortælle historien, så det romantiske billede om branchen krakelerer. For det var falsk. Det vil de andre barnestjerner fra den tid forhåbentlig være med til at bekræfte, selv om jeg nok oplevede et større pres end dem med mine 24 film på 12 år,« fortalte han i 2017 til Familie Journal i forbindelse med udgivelsen af sin selvbiografi.

Jan Priskorn Schmidt efterlader sig en hustru og to børn.

Familien skriver til sidst i deres pressemeddelelse, at de håber, at pressen respekterer deres ønske om fred og ro i denne svære tid.