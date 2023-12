Søndag afslørede standupkomiker Carsten Bang, at hans populære radioprogram 'Badabing' lukker.

Siden 2014 har programmet været en fast del af fladen på P4, men nu er det slut, og Tine Godsk Hansen, chef for DR Lyd, fortæller mandag eftermiddag hvorfor:

»I næsten ti år har 'Badabing' været fast format på P4. Først fredag eftermiddag og siden søndag formiddag. Undervejs overtog Carsten Bang rollen som vært efter Lars Hjortshøj og har siden 2015 været fast på formatet og et kæmpe aktiv for P4. Det fortjener han al mulig tak for,« indleder hun et skriftligt svar.

Hun fortsætter:

Tine Godsk Hansen, chef for DR Lyd Publicering og ekstern bestilling. Foto: DR Vis mere Tine Godsk Hansen, chef for DR Lyd Publicering og ekstern bestilling. Foto: DR

»Alle programformater har en livscyklus, og vi synes nu, at tiden er inde til noget nyt på P4 søndag formiddag. Det er en løbende opgave at justere og modernisere P4, så vi er der, hvor lytterne er. Sidste år rykkede blandt andet 'Liga' fra Sporten ind søndag eftermiddag, og det følger vi nu op med en justering af formiddagsfladen.«

Tine Godsk Hansen skriver til sidst, at man vil arbejde videre på 'de nye justeringer' i 2024 og tilføjer, at de to P4-værter Julie Bundgaard og Rune Hedemann i første omgang vil overtage sendetiden efter nytår.

Carsten Bang lagde søndag et billede op på Instagram fra den sidste udsendelse med teksten:

»Hele holdet bag 10 års 'Badabing' takker af! Takker alle de, der gæstede os … og ikke mindst alle de, der lyttede med! Tak.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Carsten Bang (@bang_carsten)

I kommentarfeltet har en bruger spurgt, hvorfor programmet lukker, og her svarer Carsten Bang:

»Svært ved at svare på det. En beslutning nogle mennesker på DR har taget.«

Programmets første vært Lars Hjortshøj var med i den sidste udsendelse. Her sendte han følgende afskedssalut:

»Vi er i dag samlet for at tage afsked med 'Badabing'. Efter 10 år som danskernes foretrukne, ugentlige, satiriske stikpille forlader 'Badabing' nu P4 og stiger til himmels. Programmet er ikke længere. 'Badabing' efterlader sig over 800.000 lyttere og næsten lige så mange mellemledere i Danmarks Radio. Smil i fred og i hjertet. Tak fordi du lyttede med.«