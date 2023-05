For nylig sprang Cecilie Hother ud i noget nyt.

Den tidligere TV 2 Vejret-vært har nemlig skiftet tv-skærmen ud med æteren og er blevet radiovært på P4.

»Det har været fantastisk!« jubler Cecilie Hother om den første tid i sit nye job, da B.T. møder hende til premieren på 'Den lille havfrue'.

Men selvom den selvstændige vejrvært straks er faldet til på sit nye lørdagseftermiddagsprogram 'Det store talkshow', så har det også været udfordrende at skifte over til radioen.

»Det er meget mere krævende – og det elsker jeg, for jeg lærer jo noget nyt – men du har kun din stemme at iscenesætte det hele med, hvor før, da jeg lavede fjernsyn, så havde jeg både min stemme og mit kropssprog og alt muligt andet. Det er vildt spændende og en kæmpe udfordring,« siger Cecilie Hother.

Cecilie Hother og ægtemanden Thomas Gregers Honoré, da B.T. møder dem til gallapremiere på 'Den lille havfrue' i Imperial i København, onsdag den 24. maj 2023. Foto: Emil Nicolai Helms

Heldigvis har hun fået det nye radioprogram sammen med den erfarne radiovært Daniel Mandel, som man nu har kunnet høre hende i radioen med hver lørdag de sidste tre måneder.

»Jeg har jo verdens bedste makker i David Mandel, og det her med at have et sidekick og bygge hinanden bedre og være forskellige og lære noget af hinanden, det er helt vildt fedt. Så jeg er meget, meget, meget glad for det!« lyder det fra Cecilie Hother.

Det nye job betyder dog ikke, at hun har stoppet sine selvstændige vejrudsigter på Instagram eller har lukket sit smykkefirma Gaia Jewels.

Så selvom der er nok at se til – ikke mindst med foredrag og moderatorjobs ind imellem også – så får Cecilie Hother det hele til at gå op.

»Jeg er bare rigtig glad og det fungerer rigtig godt, og det er spændende. Jeg har i hvert fald ikke en hverdag, hvor hver dag er ens,« siger hun og griner.

Cecilie Hother og David Mandel har sammen P4-programmet 'Det store talkshow'.

Cecilie Hother blev kendt som vejrvært hos konkurrenterne til sine nye arbejdsgivere i Danmarks Radio.

Men efter 15 år hos TV 2 på ikke mindst TV 2 Vejret og TV 2 Fri, sagde Cecilie Hother for knap halvandet år siden op for at hellige sig mere tid til sine og ægtemanden Thomas Gregers Honorés børn.

Lige nu står hendes gamle kollegaer på TV 2 og i særdeleshed TV 2 Vejret dog midt i en større fyringsrunde, som blandt andet er afledt af, at TV 2 ønsker at lave færre tv-vejrudsigter.

Men den fyringsrunde har Cecilie Hother ikke lyst til at sige for meget om.

»Det tror jeg, jeg holder mig fra at kommentere på, fordi det er en svær situation for rigtig mange,« afslår Cecilie Hother høfligt.