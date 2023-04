På trods af den seneste strejke er det uundgåeligt, at der skal fyres på TV 2.

Og særligt på TV 2 Vejret er det svært ikke at se skriften på væggen, efter de første konsekvenser ved den store omstrukturering allerede her er blevet iværksat. Det fortæller Sara Maria Franch-Mærkedahl til B.T.

»I vores afdeling kan vi allerede mærke nu, at der er blevet taget stilling til de store konsekvenser, som det har. Det er logisk i forhold til den omstrukturering, der er lavet, at vi bliver færre på Vejret,« fortæller Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Hun er selv freelanceansat som vejrvært, og af samme grund understreger hun, at hun er 'den mindste spiller' i feltet af berørte medarbejdere – og ikke mindst derfor har hun heller ikke ønsket at gå for meget i detaljer med sagen.

ARKIV. Sara Maria Franch-Mærkedahl har gennem flere år været vejrvært på TV 2 Vejret. Vis mere ARKIV. Sara Maria Franch-Mærkedahl har gennem flere år været vejrvært på TV 2 Vejret.

Men Sara Maria Franch-Mærkedahl fortæller, at allerede nu mærker hun og hendes kollegaer på TV 2 Vejret, at TV 2 som meldt ud fra start har i sinde at gøre vejrdækningen mere digital, hvilket betyder 'færre traditionelle tv-vejrudsigter'.

For den omlægning er allerede begyndt.

»Der er blevet lavet en ændring i vores sendeflade, som betyder, at der skal udkomme færre live-vejrudsigter. Det virker, som om planen er, at vi skal udkomme på en anden måde, hvilket også gør, at vores omstrukturering har større konsekvenser end mange andre steder,« lyder det fra vejrværten.

Men på TV 2 Vejret, såvel som på TV 2s andre nyhedsafdelinger, er konsekvenserne af mediekoncernens store omstrukturering ikke klarlagt endegyldigt endnu.

TV 2 har varslet en større fyringsrunde i deres nyhedsafdeling. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere TV 2 har varslet en større fyringsrunde i deres nyhedsafdeling. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hos TV 2 Vejret er de dog klar over, at de bestemt ikke kommer til at gå fri af ændringerne, som allerede har vist sig på deres sendeplan, og som ikke tegner godt for medarbejdernes stillinger.

»Vi har fået et bud på, hvordan vi eventuelt kunne komme til at løse situationen. Det er i hvert fald en ændring, som har konsekvenser, vi ikke havde set komme, og det er alle selvfølgelig berørt af. Men det er ikke fastlagt helt præcist, hvordan det bliver,« forklarer Sara Maria Franch-Mærkedahl.

»Lige nu handler det om forståelsen for hinanden og den manglende forståelse for måden at have lavet de store ændringer på inde hos TV 2.«

TV 2 har over for B.T. ikke ønsket at kommentere omstruktureringens betydning for TV 2 Vejret, heller ikke, hvor mange fyringer det måtte dreje sig om.